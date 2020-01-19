В Одессе уволили сотрудницу магазина "Гурман", которая оскорбляла украиноязычных покупателей, сообщает Думская.

На ролике, который обнародовали в сети, женщина в состоянии алкогольного опьянения не разрешала говорить с ней на государственном языке, потому что считает, что в Одессе никто не разговаривает на украинском.

При этом мужчина вел себя с ней максимально корректно.

Инцидент прокомментировала товаровед магазина Иванна Левицкая. Ее объяснение опубликовал в соцсетях одесский общественник Демьян Ганул.

По словам представительницы магазина, с остальным персоналом провели объяснительную беседу.

"Ночью был очень неприятный инцидент с нашим сотрудником, но человек был на стажировке, и мы приносим извинения за этот инцидент, - рассказала Иванна. - Человек еще не был официально оформлен, поэтому после этой ситуации мы решили не принимать ее на работу. Еще раз приносим свои извинения".

Напомним, ранее в Одессе закрылся ресторан "Че Гевара", в который перестали ходить из-за антиукраинской позиции владельца.