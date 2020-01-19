Украинские полярники отметили Крещение купанием в бухте

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" отметили Крещение купанием в бухте. Об этом сообщается на сайте Национального научного антарктического центра.

"Украинские полярники, работающие на станции "Академик Вернадский", отметили Крещение традиционным купанием в бухте Марина Пойнт. Температура воды в антарктической "купели" - минус 0,5 градуса", - говорится в сообщении.

Фото: http://uac.gov.ua/

Перед тем ученые посетили часовню Св. Владимира, которая действует на станции с 2011 года и является самой южной часовней Православной церкви Украины (переход в ПЦУ состоялся в апреле 2019).

Ранее в ПЦУ напомнили, что купание в проруби грехов не смывает и назвали эту традицию не украинской.