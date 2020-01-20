На гранитной плите были только имена без какой-либо символики.

Таблицу с именами погибших воинов УПА с на могилы на горе Монастырь возле польского села Верхраты выбросили в яму.

Об этом сообщило издание "Наше слово" со ссылкой на объединение украинцев в Польше.

В 2015 году гранитную плиту, на которой увековечили имена 62 украинцев, погибших в бою с НКВД, разбили неизвестные лица.

Фото: nasze-slowo.pl / Объединение украинцев в Польше

Еще в ноябре 2019 года, когда на могил проводились памятные мероприятия, она была на месте, а уже через несколько недель куски таблицы вместе с украинскими вышитыми рушниками нашли в одной из ям неподалеку.

Фото: nasze-slowo.pl / Объединение украинцев в Польше

Фото: nasze-slowo.pl / Объединение украинцев в Польше

Памятник на Монастыре был установлено законно в рамках диалога польского Совета по охране памяти борьбы и мученичества с представителями Объединения украинцев в Польше и Всемирного объединения солдат Армии краевой. На могиле находится надпись: "Погибли в борьбе за Украину", утвержденный бывшим секретарем Совета Анджеем Пшевозником.

На памятнике размещены только имена и фамилии, а также даты рождения похороненных без воинских званий и символики.

Напомним, в 2017 году Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в связи с актами вандализма относительно памятников и памятных знаков на украинских могилах в Польше, в том числе демонтажем украинского памятника в с.Грушовичи под Пшемыслем.

Этот мораторий был снят в сентябре 2019 года.