​Представитель Ирана обсудил с Зеленским условия передачи самописцев и компенсации за сбитый самолет МАУ

Зеленский заверил, что Украина имеет необходимые технические возможности и специалистов для расшифровки "черных ящиков".

Президент Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования крушения самолета "Международных авиалиний Украины", которое произошло 8 января в Тегеране.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей. "Все, о чем мы говорили с Президентом Ирана, в основном были выполнены", - сказал он.

Президент обсудил со спецпредставителем Ирана вопрос передачи Украине бортовых самописцев самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Также в Украину прибудут представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями нашей страны для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создание совместной следственной группы.

"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, - это справедливость. А справедливость состоит в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, самолет регулярного рейса Тегеран - Киев авиакомпании МАУ разбился в Иране утром 8 января. Погибли 176 человек из 7 стран. Через три дня после катастрофы Иран признал, что сбил самолет по ошибке. Полную ответственность за крушение авиалайнера взял Корпус стражей исламской революции.

Иран должен был отправить в Украину черные ящики до 15 января включительно, однако по заявлениям заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Иран не передал их. Без бортовых самописцев установить все причины трагедии самолета МАУ будет невозможно.

17 января стало известно, что доступ к бортовым самописцам "на месте" получит совместная группа экспертов из Канады, Украины и Ирана.