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Зеленский для Newsweek: "Мой самый большой вызов – достигать чего-то каждый день"

Он сравнил свою работу с хирургией, где "одно неверное движение и жизни в опасности". 

Зеленский для Newsweek: "Мой самый большой вызов – достигать чего-то каждый день"
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский назвал необходимость ежедневно совершать достижения своим самым большим вызовом на посту главы государства. Об этом он сообщил в интервью для Newsweek.

При этом он сравнил свою работу с работой хирурга: "одно неверное движение и жизни в опасности".

"Мой самый большой вызов заключается в том, чтобы каждый день что-то достигать. Самая сложная часть – что ваша жизнь больше не принадлежит вам. Мне не хватает времени для себя и своей семьи", – заявил он.

Зеленский отметил, что упускает семейную жизнь. 

"Я скучаю по своим детям, которые растут, потому что я провожу так много времени, работая для других. Это большая психологическая проблема, признать, что я работаю для людей, которых я не знаю лично, в то время как я упускаю семейную жизнь", – подытожил он.

Напомним, ранее Зеленский признался, что устает от своей работы и сказал, что его профессия "отнимает все силы, время и иногда желание".

"В конце вечера из человека превращаешься в организм, который не хочет думать, делать, даже не понимает иногда, о чем говорит семья", – заявлял президент. 

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