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Герасимов: преследование Порошенко организовано, чтобы скрыть некомпетентность власти

"Политические репрессии против оппозиции - это часть общего наступления непрофессиональной власти Зеленского на права и свободы граждан".

Герасимов: преследование Порошенко организовано, чтобы скрыть некомпетентность власти
Фото: Lb.ua

Власть организовала политические преследования экс-президента Украины Петра Порошенко, чтобы

скрыть громкие провалы своего правления. Такое мнение выразил сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Артур Герасимов.

"Тайный отдых Зеленского в Омане с предполагаемыми секретными встречами с россиянами. Полная неспособность реагировать на сложные вопросы кризиса безопасности, продемонстрированном после сбивания украинского самолета российской ракетой в Иране. О некомпетентности президента Зеленского и отсутствии интеллектуальной мощи управлять страной откровенно заговорил даже премьер-министр Гончарук", - отметил Герасимов.

Кроме того, по его мнению, общественность разочарована также новыми зарплатами министров, а также их решением награждать себя месячными премиями в размере нескольких окладов.

"При новой власти - некомпетентной, непрофессиональной, лживой и коррумпированной - государство держится исключительно на том запасе прочности, который за годы своего президентства создал Петр Порошенко и его команда. Чтобы отвлечь внимание от управленческой некомпетентности президента Зеленского, его правительства и всех «слуг народа», властью принято решение активизировать фальсификацию десятков дел против пятого Президента.

Политические репрессии против оппозиции - это часть общего наступления непрофессиональной власти Зеленского на права и свободы граждан, их попытки построить вместо европейской демократии абсолютную монархию, как Султанат Оман, или диктатуру по примеру России. Чего стоит только свежая инициатива «Слуг» - ввести уголовную ответственность для журналистов за распространение информации, которую сама власть будет считать недостоверной", - отметил депутат.

При этом он отметил, что Петр Порошенко отменил запланированную зарубежную поездку, чтобы сходить сегодня в ГБР и лично получить повестку по делу о проходе украинских военных кораблей с украинской Одессы в украинский Мариуполь через Керченский пролив. По делу, которое касается Минских соглашений.

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