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​Зеленский обсудил с главой ОБСЕ расширение мандата СММ на Донбассе

"Что очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе".

​Зеленский обсудил с главой ОБСЕ расширение мандата СММ на Донбассе
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Албании, действующим главой ОБСЕ Эди Рамой.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Для нас очень важно, что Албания всегда поддерживала суверенитет и территориальную целостность Украины. Спасибо вам за это", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, вопрос отношений с ОБСЕ в контексте председательства Албании в этой организации очень важен для Украины.

Зеленский также отметил, что на встрече в "нормандском формате" в Париже 9 декабря 2019 года стороны договорились о нескольких позициях в отношении ОБСЕ, которые помогут в достижении мира на Донбассе. Речь идет о круглосуточной работе мониторинговой миссии, зеркальном увеличении количества наблюдателей на контролируемой Украиной территории и на оккупированной, а также о доступе ОБСЕ на участки, где не произошло разведение сил.

"Что очень важно - это работа ОБСЕ в формате 24/7 на всей территории Донбасса, включая наблюдение на российско-украинской границе. И крайне необходимо, чтобы там были созданы условия для безопасности наблюдателей. Это важная гуманитарная миссия", - подчеркнул президент.

Эди Рама согласился, что такой формат поможет получать более достоверные данные наблюдения, а также отметил, что Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ следует усилить.

Дополнительно стороны обсудили экономические отношения между Украиной и Албанией. В частности, - сделали акцент на развитии туристической отрасли и потенциала товарооборота.

Напомним, ранее глава МИДа Вадим Пристайко обсуждал с главой ОБСЕ усиление обстрелов на Донбассе, а также вопрос усиления Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Миссия ОБСЕ начала работу в Украине в марте 2014 года - сначала в Крыму, куда в итоге оккупанты перестали пропускать наблюдателей, а затем и на Донбассе.

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