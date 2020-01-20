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Венедиктова сообщила о назначении заместителей директора ГБР, но не назвала их

Она назвала манипуляцией информацию о том, что делами Майдана будет заниматься адвокат Януковича Бабиков.

Венедиктова сообщила о назначении заместителей директора ГБР, но не назвала их
Ирина Венедиктова
Фото: Макс Левин

И.о. директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова подписала приказы о назначении своих заместителей.

Об этом она заявила в видеообращении, опубликованном на сайте ГБР.

"Как только мы начали четко выполнять требования закона, формировать подразделение о расследовании дел Майдана с беспристрастными следователями, каждому из которых я посмотрела в глаза, активизировали ход расследования важных дел, началась волна грязи. Сначала в отношении самих следователей по делу Майдана, затем относительно назначенного руководителя подразделения сейчас такая же ситуация происходит и с заместителями директора. Каждый хочет поставить своего и ставки выросли. Сообщаю: комиссия по отбору заместителей закончила свою работу, кандидаты прошли спецпроверку, приказы на назначение заместителей подписаны", - сказала Венедиктова.

Она назвала манипуляцией информацию о том, что делами Майдана будет заниматься адвокат Януковича Александр Бабиков, который принимал участие в конкурсе.

"Я неоднократно подчеркивала и повторю еще раз, чтобы общество было уверенно в непредвзятости, что подразделение по делам Майдана подчиняется исключительно директору ГБР, обязанности которого сегодня выполняю я. Приняты все предусмотренные законом меры, чтобы не допустить конфликт интересов", - отметила Венедиктова.

Напомним, ранее в подразделение ГБР по делам Майдана перешли 32 сотрудника Генпрокуратуры.

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