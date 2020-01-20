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Минобразования и Британский Совет подписали меморандум о сотрудничестве до 2024 года

Среди приоритетных направлений - преподавание и изучение английского языка.

Минобразования и Британский Совет подписали меморандум о сотрудничестве до 2024 года
Министерство образования и науки Украины
Фото: Макс Требухов

Министерство образования и науки Украины и Британский Совет подписали меморандум о сотрудничестве до 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Британского Совета.

Среди приоритетных направлений сотрудничества - преподавание и изучение английского языка, совершенствование подготовки учителей английского языка в вузах, разработка национальных профессиональных стандартов для учителей иностранного языка и систем оценивания уровня владения английским языком среди учеников и студентов.

Документ подписали министр образования и науки Украины Анна Новосад и гендиректор международной организации "Британский Совет" Киран Дивэйн сегодня, 20 января, в штаб-квартире Британского Совета в Лондоне в рамках Education World Forum.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон о реформах в системе высшего образования.

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