Минобразования и Британский Совет подписали меморандум о сотрудничестве до 2024 года

Министерство образования и науки Украины и Британский Совет подписали меморандум о сотрудничестве до 2024 года.

Об этом сообщила пресс-служба Британского Совета.

Среди приоритетных направлений сотрудничества - преподавание и изучение английского языка, совершенствование подготовки учителей английского языка в вузах, разработка национальных профессиональных стандартов для учителей иностранного языка и систем оценивания уровня владения английским языком среди учеников и студентов.

Документ подписали министр образования и науки Украины Анна Новосад и гендиректор международной организации "Британский Совет" Киран Дивэйн сегодня, 20 января, в штаб-квартире Британского Совета в Лондоне в рамках Education World Forum.

Напомним, в конце прошлого года Верховная Рада приняла закон о реформах в системе высшего образования.