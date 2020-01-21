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За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один получил ранение

Боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За сутки на Донбассе погиб один военный, еще один получил ранение
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"20 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностям 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия... В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения", - говорится в утренней сводке.

Пять обстрелов зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток": недалеко от населенного пункта Павлополь - из ручного противотанкового гранатомета; возле Марьинки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; в районе населенного пункта Опытное - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку - Новотроицкого - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": вблизи Травневого - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Луганским - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; три раза недалеко от населенного пункта Орехово - из 120-мм минометов противник выпустил 17 мин и гранатометов различных систем.

С начала текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Напомним, 19 января в зоне боевых действий на Донбассе погиб солдат 72 омбр им. Черных Запорожцев Александр Слободанюк. 18 января погиб солдат 72 омбр им. Черных Запорожцев Валерий Закусило.

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