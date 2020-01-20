В Киевской области ветеран АТО застрелил товарища из-за спора о Зеленском и Порошенко

В поселке Иванков Киевской области патрульные остановили автомобиль УАЗ, в салоне которого оказалось тело 47-летнего мужчины с огнестрельным ранением.

Водитель автомобиля признался, что застрелил своего знакомого во время ссоры. При этом задержанный настаивал, что, когда патрульные остановили автомобиль, он как раз ехал в полицию, информирует пресс-служба областной полиции.

"Выяснилось, что в этот день они с товарищем употребляли алкогольные напитки. В автомобиле между мужчинами, которые в свое время участвовали в боевых действиях на Востоке страны, возник спор, который перерос в стрельбу. Во время ссоры водитель из охотничьего оружия выстрелил в сторону товарища, сидевшего позади", - говорится в сообщении. рассказали правоохранители.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Иванковского отделения полиции, 49-летнего мужчину задержали. Как вещественное доказательство изъято орудие преступления - охотничье ружье без документов.

Тело 47-летнего погибшего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция устанавливает причины конфликта. Решается вопрос об объявлении подозрения злоумышленнику.

Как сообщают Факты со ссылкой на пресс-офицера полиции Киевской области Николая Жуковича, спор двух мужчин был связан с политикой.

"И 49-летний подозреваемый, и его жертва - оба ранее служили в Донбассе, оба участника боевых действий. Накануне они вместе выпивали. Затем в какой-то момент между ними разгорелась ссора. Мужчины начали спорить о том, какой из президентов Украины эффективнее - Петр Порошенко или Владимир Зеленский. Ссора не утихла и после того, как оба ветерана сели в автомобиль УАЗ и отправились домой. Один из них находился на заднем сиденье. Видимо, когда аргументов в споре больше не осталось, водитель притормозил, взял охотничье ружье, которое было у него в машине, и выстрелил в своего оппонента. Смерть наступила мгновенно", - сообщил Жукович.

Погибший - Иван Иваненко. У него остались трое детей и мать, с которой он жил в селе Леоновка, сообщает ТСН.

По словам матери, в 2014-м сын добровольцем ушел на Донбасс, был в Иловайске, но от нее скрывали, что он тогда попал в руки террористов и побывал в плену. После возвращения с войны работал водителем.

Подозреваемый в убийстве - житель соседнего села Феневичи Валерий Кононенко.

Обоих мужчин односельчане характеризуют положительно.

Местные жители рассказали, что Иван и Валерий вместе построили маленькую церковь в селе.