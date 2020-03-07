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​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО

Олегу Котенко было 46 лет.

​​В Житомире в подъезде своего дома найден застреленным ветеран АТО
Олег Котенко
Фото: Фейсбук

В пятницу, 6 марта, в подъезде собственного дома в Житомире был найден мёртвым бывший военнослужащий, участник операции Объединенных сил на Донбассе Олег Котенко.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"6 марта в Житомирский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением в подъезде одного из домов областного центра. По данному факту начато уголовное производство. Установлено, что погибший - частный предприниматель, 1973 года рождения. Рядом с телом находилась зарегистрированное оружие, владельцем которой был погибший", - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели место происшествия и провели другие следственные действия, а также изъяли оружие.

"Предварительно, все обстоятельства, зафиксированные в ходе первоочередных мер, свидетельствуют о самоубийстве мужяины. Продолжается проверка", - говорится в сообщении.

Информация о гибели Олега Котенко (Олег Кот) появилась на его личной странице в фейсбуке. По словам близких друзей Олега, мужчина был найден застреленным в подъезде собственного дома, между этажами, рядом лежал его собственный карабин. Котенко 46 лет, у него осталась жена и две дочери.

Напомним,

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