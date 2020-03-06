Жительнице Черновцов грозит штраф за распространение слухов о коронавирусе

Национальная полиция привлекла к ответственности жительницу Черновцов за распространение ложных сведений о коронавирусной инфекции COVID-19.

Женщине грозит штраф от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка, информирует пресс-служба полиции Черновицкой области.

Сообщается, что 59-летняя жительница города принимала активное участие в собрании жителей одного из многоквартирных домов в Черновцах. Не владея достоверными фактами об указанном заболевании, женщина распространила ложные сведения через средства массовой информации.

"Такие действия могли привести к социальной напряженности, нарушению общественного порядка и других негативных последствий", - считают в полиции.

Сотрудники Черновицкого отдела полиции составили в отношении женщины административный протокол по признакам статьи 173-1 (Распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, 3 марта в Черновцах подтвержден первый в Украине случай коронавируса. Инфицированным оказался мужчина, который с женой вернулся из Италии. Медики госпитализировали мужчину, а его жена, у которой коронавируса не обнаружили, находилась дома.

Вечером 3 марта соседи супружеской пары устроили протест под их домом. В результате здоровая жена больного согласилась на то, чтобы ее забрали из квартиры и перевезли к месту обсервации. До этого она находилась в самоизоляции в своей квартире.