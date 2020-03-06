В Киеве решили построить еще один пешеходный мост

Власти Киева решили построить в столице еще один пешеходный мост - от Оболонской набережной до острова Оболонского.

Это предусмотрено распоряжением КГГА №397, сообщает официальный портал Киева.

"Для создания комфортных условий для жителей и гостей Киева в 2020 году построят пешеходный мостовой переход между Оболонской набережной и островом Оболонский. Это позволит создать туристический кольцевой пешеходный маршрут вокруг залива Оболонь, соединяющий Оболонскую набережную с парком «Наталка» и новым пляжем с соответствующим комплексным благоустройством на острове Оболонский. Также будет предусмотрен беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью и других маломобильных жителей", - говорится в сообщении.

Заказчиком работ определен Оболонская райгосадминистрация, которая будет отвечать за выполнение работ в установленные сроки, согласно утвержденному графику.

Финансировать работы будут за счет средств меценатов, сообщил первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Комиссия по привлечению инвесторов одобрила предложение ООО «СИА» о возможности финансирования проектирования и строительства пешеходного моста между Оболонской набережной и островом Оболонский, а также инициативу финансового участия благотворительного фонда «Будущий Киев» в строительстве флагштока Государственного флага Украины на территории Национального музея истории в второй Мировой войне за счет внебюджетных средств. Реализация этих проектов не содержит инвестиционной составляющей, поэтому указанные объекты после завершения их строительства и приемки в эксплуатацию будут полностью отнесены к коммунальной собственности территориальной общины Киева", - отметил он.

Напомним, в мае прошлого года в Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой. Его длина составила 210 метров, ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход выполнен из бетона, железа и стекла.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что окончательная стоимость "стеклянного" моста составила 278,5 млн гривен, а с учетом обустройства прилегающей территории - 306 млн гривен.