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​ВСУ опровергли возвращение на старые позиции в зоне разведения у Петровского

"Все подразделения ООС остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника".

​ВСУ опровергли возвращение на старые позиции в зоне разведения у Петровского
Архивное фото
Фото: Макс Левин

Украинские военнослужащие опровергли информацию о том, что их подразделения вернулись на старые позиции в районе участка №3 разведения сил - у Петровского.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Российская оккупационная власть продолжает вести лживую информационную кампанию с целью дискредитации подразделений Объединенных сил и обвинять украинских защитников в срыве Минских договоренностей. В информационно-пропагандистских СМИ, которые в ручном режиме управляются из Кремля, наблюдаются попытки распространить очередную фейковых информацию о якобы возвращении подразделений ООС на участок разведения сил и средств №3 в районе Богдановка-Петровское, занятии нашими защитниками новых рубежей и обустройстве позиций", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности, все подразделения ООС остаются на своих позициях в полной готовности к любым действиям противника.

"Наши защитники на провокации не поддаются и соблюдают режим прекращения огня", - заявили в штабе.

Также командование ООС призывает украинские СМИ ответственно и критически относиться к информации, которую распространяют пропагандисты страны-агрессора.

Напомним, вечером 5 марта наблюдатели ОБСЕ зафиксировали обстрелы со стороны боевиков участка разведения сил и средств в районе сел Петровское и Богдановка Волновахского района Донецкой области.

Разведение сил возле населенных пунктов Петровское и Богдановка началось 9 ноября 2019 года. Уже 11 ноября тогдашний министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что боевики пытаются сорвать процесс разведения войск.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы в Минске подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь. Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктах - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение не состоялось из-за обстрелов, а возле Золотого и Петровского стороны вернулись на ранее занимаемые позиции.

В 2019 году разведение начали заново.

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