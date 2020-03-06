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Пойманный на взятке в $150 000 бывший прокурор-зять Кивалова 4 года избегает наказания и розыска

Суд снял арест с ряда его имущества. 

Пойманный на взятке в $150 000 бывший прокурор-зять Кивалова 4 года избегает наказания и розыска
Фото: radiosvoboda.org

Экс-прокурор Подольского района Киева и зять бывшего нардепа от Партии регионов Сергея Кивалова - Сергей Нечипоренко - четвертый год избегает наказания за получение взятки в $150 000. Ему удалось снять арест или избежать его наложения на земельные участки, авто и недвижимость. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

По информации следствия, в 2015 Нечипоренко требовал $150 000 за закрытие уголовного производства. Он был задержан в момент передачи денег, но за это время, по словам журналистов, рассмотрение его дела в суде почти не продвинулось.

"Бывший прокурор не находится ни в тюрьме, ни под домашним арестом. Ему не ограничили выезд за границу. Он свободно распоряжается элитным имуществом. А дело против него до сих пор вяло тлеет в судах, не допрошен ни один свидетель", - заявили расследователи.

Имущество в Украине и в других странах он переписал на свою супругу, а затем развелся. Развод оформили через две недели после его ареста. Пара разделила имущество - почти всю элитную недвижимость и авто Нечипоренко отдал жене. Это позволило отсудить обратно часть недвижимости - это якобы имущество "чужого для него человека". Таким образом, арест был снят с нескольких земельных участков, авто и недвижимости. 

В Шевченковском суде во время рассмотрения дела экс-прокурора судьи часто не посещали заседания, не опрошен ни один свидетель. Нечипоренко не получил приговор, ему вернули его загранпаспорт, а залог был уменьшен в 15 раз.

"Настоящий ответ может крыться в связях самого Нечипоренко с судьей Голубь. Ее муж - Евгений Голубь - раньше был подчиненным Нечипоренко", - добавили журналисты. 

Также, по их информации, экс-прокурор продолжает пользоваться авто своей бывшей жены. Помимо этого, он около 20 раз, начиная с 2017 года, летал в Болгарию, где живет его экс-супруга. 

Напомним, в июле 2016 года Генеральная прокуратура передала в суд обвинительный акт против подозреваемых во взяточничестве бывшего прокурора Подольского района Киева Сергея Нечипоренко и его заместителя Алексея Белого. 30 ноября 2015 года они были задержаны в Киеве по подозрению в получении взятки в сумме 150 тыс. долларов за не привлечение к уголовной ответственности и прекращение уголовного производства.

В июле 2018 Белый восстановился на должности через суд. 

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