Спецпроект «Банды Донбасса». Глава 7. Денис Лотов и его русский (украинский) мир

"Русский мир" обещает некоторые возможности только тем из своих "навоевавшихся" в ОРДЛО адептов, которые либо известны за пределами РФ, либо сохраняют платежеспособность. Это ситуации различных Прилепиных и Малофеевых, о которых мы писали на прошлой неделе , но как обстоят дела с остальными? Ведь куда-то же девается весь этот обслуживающий персонал, занимавшийся проведением акций на местах, и считающий, что вот они-то, "местные простые ребята"\"настоящие политтехнологи, завербованные АП"\"истинные представители самого большого разделенного народа", и научат местное население любить родину?

Фото: realgazeta.com.ua Денис Лотов

Крайне показательным примером того, что происходит с уверовавшими в единую судьбу России и Украины, могут быть недавние приключения Дениса Лотова. В конце 2018 года он, представлявшийся то "политтехнологом лично от Суркова" на так называемых выборах на оккупированных территориях, то "разведчиком", состоявшим в рядах силовых структур квазигосударственных образований, внезапно пропал где-то между псевдореспубликами на востоке Украины, чтобы потом, уже в январе 2019, обнаружиться в застенках так называемой ЛНР. По утверждению Елены Лотовой, жены пособника боевиков, он был похищен с территории ОРДО, а спустя некоторое время был обнаружен в ИВС Луганска, "без экстрадиции", так как Лотов разыскивался за клевету в отношении тамошнего "главы МВД" Игоря Корнета.

Действительно, Лотов успел публично наговорить достаточно много – и о действиях НВФ против мирного населения оккупированных территорий, и про украинские "эмигрантские" сообщества в РФ и их грязные схемы обогащения, и даже о своей работе на Владислава Суркова и своем видении роли Суркова в российской политике.

Мемуары "гэбэшника удачи"

Лотов – персонаж, склонный, как и многие его подельники, к маскараду и мистификациям. Но в данном случае к стандартному набору диагнозов, свойственных тому же Пинчуку из СДД или так называемому экс-министру обороны ДНР Гиркину, необходимо прибавлять еще и мечту во что бы то ни стало быть причастным к миру спецслужб (в ситуации, когда стать кадровым силовиком не получится уже никак и никогда) и при этом - упорное желание называть себя "русским хохлом".

Фото: КП Гиркин-Стрелков

Как и его коллеги по работе против Украины, Лотов грешит пристрастием к мемуарному жанру. И его книга задает немало вопросов о том, за что же именно блогер поплатился свободой.

В целом, эти мемуары раскрывают одну из основных проблем российско-украинских отношений как столкновения кардинально разных ментальностей: сам Лотов то называет себя "частью русского народа", то именует себя "наглым хохлом", но вести себя продолжает только и исключительно по-украински - эмоционально высказывается обо всем, что его не устраивает в текущей ситуации, пытается игнорировать пожелания своих заказчиков под предлогом "а я все равно сделаю", не реагирует на увещевания коллег и кураторов относительно отдельных фамилий, которые он упоминает в своих разоблачениях.

Текст воспоминаний "политтехнолога" можно разделить на несколько условных частей: рассказ о задействовании Лотова в проекте "Лавина" и деятельности российских военнослужащих и "добровольцев" на оккупированных территориях, о попытке прямого сотрудничества с Сурковым, обличение различных "украинских эмигрантских" кругов и деятелей в РФ, и конспирологических теориях самого автора, которые подаются как попытка рассказать, наконец, как же все в РФ на самом деле устроено.

Первая часть также может быть озаглавлена термином самого Дениса Лотова, который он применяет, чтобы описать свою карьеру с началом агрессии РФ против Украины – "гэбэшник удачи". Сам он описывает свою службу на оккупированных территориях как деятельность, больше напоминающую аудит – мол, обладатели "волшебного бейджика "инструктор" могли вершить судьбы местных боевиков, предварительно отслеживая все их криминальные и полукриминальные активности, и решали кому остаться, а кого – выражаясь языком самого Дениса Лотова – "обезопасить".

Фото: EPA/UPG Пророссийские боевики на оккупированной части Донбасса

И уже с этого момента повествования блогер говорит о том, что несмотря на то, что службу он проходил в пограничном городе, в тылу, и "никаких укропов поблизости не было", это не помешало пропагандистам LifeNews пустить новость о расстреле "украинскими карателями" автобуса с мирными жителями. Но в момент, когда это произошло, Лотов еще не был таким смелым, и аргументировал свое молчание в момент происшествия следующим образом: "Очевидность того что надо молчать тогда казалась аксиомой, ведь мы сражались за абсолютное добро против абсолютного зла. И даже когда выяснилось, что водитель "болт ложил на очередь", у него был оплачен абонемент на скоростной проезд блокпоста, а салага боец этого не знал - ну все равно надо молчать, хотя как то не правильно, мы ведь добро, а зло они".

Путь разочарования

Дальше, все сильнее разочаровываясь в войне против Украины и в том, что Россия на самом деле никого не намерена "освобождать", а все больше работает на картинку для медиа и различные мистификации, Лотов пишет об обстреле троллейбуса на Боссе, утверждая, что никакие "украинские каратели" не могли совершить этого преступления против мирных жителей даже технически. Это же он повторил в одном из своих видео, которое потом получило широкое распространение благодаря работе украинского журналиста Дениса Казанского.

Приход Лотова к работе под началом Суркова описывается им как целая череда тестов и проверок, прежде чем не в меру разговорчивый деятель всея "украинства в РФ" оказывается допущен к каким-то деньгам и проектам. Отношение самого Лотова к Суркову меняется от святой веры в способности Владислава Юрьевича (хотя не последнюю роль в симпатиях\антипатиях Лотова играют его конспирологические теориии относительно всего и вся, в чем тоже читается явное и отчаянное украинство – "никому не верю, всегда себе на уме, ни с кем не согласен и имею свое мнение о мироустройстве") до попытки говорить об уже экс-кураторе политической составляющей существования ОРДЛО как о человеке, который "настолько же верховная власть, как часовщик – повелитель времени".

Журналист Илья Барабанов дал максимально краткое, и максимально точное определение той деятельности, которой Лотов занимался под началом Суркова: "заработком больших денег на создании ложных сущностей, не имевших никакого отношения к реальной жизни".

Фото: sochi-news.net Константин Затулин

Ну а критика Лотова в отношении того, что происходило с "украинской эмиграцией" в России и соучастниками "политтехнолога" по различным "медийным проектам", в целом больше напоминает выяснения отношений между "заклятыми друзьями", чем попытку хоть сколь-нибудь последовательного изложения.

Много говорится о деятельности Затулина – и в качестве депутата Госдумы, специализирующегося на "помощи зарубежным русским", и в качестве человека, зарабатывающего на легализации "соотечественников" в РФ. Есть в тексте мемуаров и достаточно забавные рассуждения об Оксане Шкоде, вместе с цитатами из ее уголовного дела, попытка апологии Елены Бойко, постоянной участницы российских ток-шоу, которую депортировали из РФ, и сведение счетов с различными деятелями локальных "антимайданов" вроде Владимира Рогова (представителя родного для Дениса Лотова Запорожья) или так называемого Вовы Алабая, командира подразделения боевиков "Троя", предназначенного на случай воплощение "проекта Новороссия", а также с Николаем Дульским, которому Лотов ранее оказывал всяческую медийную поддержку.

Эпилог

За все время своей деятельности Лотов активно наживал разве что врагов. Он сделал все и для того, чтобы рассориться со своей женой, открыто написав в книге, что-то вроде "семья наша разрушена". Любопытно, что в итоге его жена – единственный человек, которого по-настоящему волнует судьба горе-"гэбиста удачи": последнее видео на ютуб-канале Елены Лотовой датировано апрелем прошлого года, где она сообщает, что Денису понадобится адвокат, и что она говорила с ним и надеется, что ситуация каким-то образом разрешится.

В группах в соцсетях, подконтрольных Лотову до ареста, публиковалась информация о том, что он до сих пор содержится в ОРЛО в самом конце прошлого года.

***

Судьба Лотова – это прекрасный урок для всех тех украинских коллаборантов, которые все еще верят в Россию, правда, представляя на ее месте какое-то другое государство, которого не существует и никогда не существовало в действительности. Ведь по сути Лотов наказан не за то, что – выражаясь сленгом всех этих псевдогэбистов, задействованных на оккупированных территориях - "полез на чужую поляну", а за то, что он украинец, попытавшийся жить и работать в РФ, думая, что сумеет там навязать украинские правила – с присущей нам эмоциональностью, упорством и свободой в выражении всего этого сложного комплекса качеств.

Фото: EPA/UPG

Но так не бывает. Мы – кардинально разные, и то что позволено украинцам в Украине – никогда не будет позволено им в России и Россией.

Если говорить о глобальных категориях, именно за это и боролся здесь Сурков: сделать украинцев достаточно "русскими по политическим взглядам".

Но вера в такую возможность, пожалуй, является самым большим заблуждением и Суркова, и его непосредственного начальника.