Си Цзиньпин перенес визит в Японию из-за коронавируса

Визит был запланирован на начало апреля.

Президент Китая Си Цзиньпин перенес свой официальный визит в Японию из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Japan Times.

"Токио и Пекин согласились отложить официальный визит главы КНР Си Цзиньпина в Японию в связи с эпидемией коронавируса", - говорится в сообщении.

Визит был запланирован на начало апреля.

На какую дату перенесен приезд китайского политического лидера, в ближайшее время объявит Японский премьер Синдзо Абэ.

Этот визит Си Цзиньпина станет первым приездом президента КНР в Японию с 2008 года.

Напомним, по состоянию на вечер минувшей среды, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире достигло 94,752 тыс. человек. Из общего числа больных 80,270 тыс. приходилось на материковый Китай.

28 января в Японии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом 2019-nCoV, не связанный с поездкой в Китай.