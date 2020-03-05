В Китае снова зафиксирован рост заболеваний коронавирусом

В Китае после двухдневного уменьшения количества заболеваний коронавирусом SARS-CoV-2, снова фиксируют рост количества заражений. Об этом пишет Reuters.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, на материковой территории Китая зарегистрировали 139 новых случаев коронавируса. Предыдущие два дня власти Китая сообщали о 119 новых случаях за 4 марта и 125 за 3 марта.

Увеличение заражений связано с ростом количества заболеваний в Ухане, который стал эпицентром распространения коронавируса. На данный момент в Китае количество инфицированных коронавирусом составляет 80 409 человек.

Напомним, по состоянию на вечер минувшей среды, число заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в мире достигло 94,752 тыс. человек.

В Украине, в Черновицкой области сегодня, 5 марта в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус госпитализировали еще двух граждан. Накануне они путешествовали по Италии, которая является европейским очагом распространения коронавирусной инфекции.