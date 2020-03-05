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В Калифорнии зарегистрировали первую смерть от коронавируса

В США подтверждены149 случаев коронавируса, 11 человек скончались.

В Калифорнии зарегистрировали первую смерть от коронавируса
Фото: EPA/UPG

В округе Плейсер, штат Калифорния, США, от коронавирусной инфекции COVID-19 скончался пожилой мужчина, у которого были сопутствующие заболевания.

Это первый зарегистрированный летальный случай в следствие коронавируса нового типа в Калифорнии, передает CNN.

Скорее всего, мужчина заразился во время международных поездок с 11 по 21 февраля на круизном корабле Princess, который отправлялся из Сан-Франциско в Мексику.

Десять сотрудников больницы и пять сотрудников скорой помощи, которые имели контакт с пациентом, находятся на карантине. Симптомов болезни у них нет.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в США зарегистрировано 149 случаев нового коронавируса, включая 11 смертей. 49 из зараженных - граждане других стран. Больше всего инфицированных коронавирусом нового типа в штате Вашингтон - 39, в том числе 10 смертей, и Калифорнии - 33 инфицированных и один летальный случай.

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