Германия и Россия запретили вывоз медицинских масок из-за коронавируса

Германия и Россия ввели временный запрет на вывоз медицинских масок и других средств защиты от инфекции.

В среду, 4 марта, кризисный штаб в министерствах здравоохранения и внутренних дел ФРГ запретил экспорт медицинских масок, перчаток, защитных костюмов и ряда других средств защиты.

Исключения могут быть сделаны только в рамках международных гуманитарных акций, передает Немецкая волна.

Кроме того, федеральное министерство здравоохранения занялось централизованной закупкой медицинских средств защиты для частных врачебных кабинетов, больниц и профильных ведомств.

Кризисный штаб в правительстве Германии также порекомендовал немцам, изолированным из-за коронавируса в других европейских странах, оставаться под карантином до его завершения. Таким образом, немецкие отпускники, находящиеся под карантином в отеле на испанском острове Тенерифе, не вернутся в Германию до 10 марта.

Ранее в тот же день правительство Российской Федерации опубликовало постановление, запрещающее экспорт 17 категорий медицинских средств защиты, в том числе масок, защитных очков, комбинезонов и костюмов химической защиты и хирургических перчаток. При этом решение не распространяется на гуманитарную помощь, а также товары, которые граждане вывозят за границу для личного пользования.

Запрет будет действовать до 1 июня.

Между тем агентство AFP со ссылкой на высокопоставленного представителя итальянского ведомства гражданской обороны сообщило о получении Италией 800 тысяч медицинских масок из ЮАР. При этом стране необходимо еще не менее 10 миллионов масок, считает собеседник агентства.

Италия стала эпицентром эпидемии коронавируса в Европе. В этой стране заболели более 2,5 тысячи человек, 79 пациентов с коронавирусом скончались. Германия находится на втором месте по заражениям коронавирусом в Европе . В ФРГ власти подтвердили 244 случая SARS-CoV-2.

В России пока официально выявлены шесть случаев заболевания, один из них - у жителя Московской области, еще два - у граждан Китая в Тюменской области и Забайкалье. Кроме того, в Казань были эвакуированы три россиянина с коронавирусом с круизного лайнера Diamond Princess.

Тем временем число выявленных заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 94 тысячи. Более 80 тысяч заболевших приходится на Китай. В Южной Корее - 5600 заразившихся коронавирусом, в Иране - почти 3000. От последствий заболевания скончались в общей сложности 3200 человек, из них почти 3000 - в Китае, с которого началось распространение нового возбудителя. При этом выздоровели 51 тысяча пациентов.