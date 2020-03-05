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В Швейцарии зафиксировали первую смерть зараженного коронавирусом

74-летняя женщина страдала от серьезного хронического заболевания.

В Швейцарии зафиксировали первую смерть зараженного коронавирусом
Фото: EPA/UPG

В Швейцарии во франкоязычном кантоне зафиксировали первую смерть от коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщил Федеральный офис общественного здоровья страны.

Скончалась 74-летняя женщина, которая с 3 марта была госпитализирована в кантоне Во. Врачи отметили, что причиной смерти стал не только коронавирус, но и тот факт, что женщина страдала от серьезного хронического заболевания.

Согласно прогнозам властей, в течение четверга число заразившихся коронавирусом в Швейцарии может превысить 100 человек. По состоянию на момент публикации новости, на онлайн-карте распространения болезни указана отметка в 90 заражённых.

Напомним, власти Китая по состоянию на 5 марта, после трехдневного уменьшения количества заболеваний коронавирусом SARS-CoV-2, снова зафиксировали рост количества заражений.

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