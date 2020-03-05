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​У берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер

На борту находятся около 3 тыс. человек.

​У берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер
Круизный лайнер Grand Princess
Фото: sfchronicle.com

У берегов Калифорнии изолировали круизный лайнер Grand Princess, на борту которого находятся около 3 тыс. человек.

Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Лайнер выполнял круиз из Сан-Франциско на Гавайи и должен был закончить рейс в субботу. Однако, команде пришел указ срочно вернуться в порт отправления, после того, как у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирусную инфекцию.

Один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался.

Сейчас на борту находятся 62 пассажира, которые посещали Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. У 20 человек на борту есть симптомы гриппа.

На судно планируют доставить не менее 200 тестов на коронавирус, чтобы проверить людей, которые могли контактировать с зараженными, и тех, кто чувствует недомогание.

Напомним, у компании Princess Cruises уже были проблемы с коронавирусом. В фейрале у берегов Японии на изоляции находился лайнер Diamond Princess. Вирус зафиксировали у более чем 700 пассажиров, четверо из них - украинцы.

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