Процесс века: Нидерланды обвиняют - эти четверо причастны к гибели МН17

Процесс будет проходить в специальном судебном комплексе, который расположен недалеко от международного аэропорта Схипхол: стоя перед входом в здание, можно видеть, как взлетают самолеты.

9 марта в 10 утра в Судебном комплексе Схипхола (Schiphol Judicial Complex) начнется судебный процесс над четырьмя подозреваемыми в причастности к трагедии рейса МН17 малазийских авиалиний, унесшей 298 жизней. Беспрецедентный процесс, который, по всей вероятности, будет процессом столетия. В войне, которую Россия ведет против Украины, из ракетной установки Бук 17 июня 2014 года в небе над Донбассом был сбит пассажирский самолет. Шесть лет родные и близкие погибших ждут справедливого суда над теми, кто забрал у них любимых и дорогих.

Фото: Teller Report Судебный комплекс Схипхол

Несколько слов о самом Судебном комплексе Схипхола.

Начнем с того, что приходилось слышать разные варианты того, как произносят это слово – и Шитхол и Шифол. В нидерландском языке произносят это слово как Схипхол. По одной из версий его этимологии, оно состоит из двух частей Schip – корабль и hol – пустое пространство, нора. Давно тут было озеро, в котором корабли, как в норе, могли укрыться от бури. Но в 19 веке озеро осушили и на этом месте построили аэродром, который со временем разросся до одного из крупнейших аэропортов в Европе.

Практическая информация. Если вы летите самолетом, то по прилету, выйдя из аэропорта, нужно пройти всего лишь несколько метров до автобусной остановки, где останавливается автобус под номером 185, который за восемь минут доставит вас к самому комплексу.

Здания окружает высокая белая бетонная стена. Здесь – повышенные меры безопасности, так как на территории комплекса также расположен и центр содержания под стражей, попросту, тюрьма, в котором может содержаться до 450 людей. Преимущественно, это нелегальные мигранты или просители убежища, конечной остановкой для которых стал аэропорт.

Фото: EPA/UPG Вид на зал суда в Судебном комплексе Схипхол

Судебных залов - четыре: A, B, C и D. Причем процесс по делу МН17 будет рассматриваться в зале D. Остальные помещения комплекса используются различными организациями иммиграционной службы и судебной системы Нидерландов. Здесь также находится Центр подачи заявлений о предоставлении убежища, который является подразделением Службы иммиграции и натурализации, что крайне удобно, учитывая близость международного аэропорта.

Для освещения процесса напротив самого комплекса специально построен пресс-центр на 500 мест. Там на экране представители средств массовой информации смогут следить за процессом, который будет транслироваться лайф. Трансляция также будет осуществляться и на самом веб-сайте суда (www.courtmh17.com). Для этого там установлено пять видеокамер.

Непосредственно в судебном зале по причине ограниченного количества мест сможет находиться небольшое число журналистов без права вести аудио и видео запись. Максимум, что им разрешено, так это делать записи руками в блокнотах (обычных или электронных).

Фото: EPA/UPG Памятник MH17 в Дудокпарке в Хилверсюме, Нидерланды, 12 февраля 2020 года

Даты, на которые зарезервирован зал, известны: с 9 по 13 марта, с 23 по 27 марта, с 8 июня по 3 июля, с 31 августа по 13 ноября и с 1 февраля по 26 марта 2021 года.

Но это не значит, что судебные заседания будут проходить именно в эти дни – слушания могут отменяться, переноситься – все будут решать судьи. Их четыре: три постоянных и один запасной. Председательствовать будет Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis). Имена остальных тоже известны. Это судья Дагмар Костэр (Dagmar Koster), судья Хелэйн Керстенс-Фокэнс (Heleen Kerstens-Fockens) и запасной судья Дан Гласс (Daan Glass).

Первая фаза большого процесса будет подготовительной: судьи определятся в отношении вызова обвиняемых, которые могут быть представлены своими адвокатами; решат, вызывать ли свидетелей, заслушивать ли родных и близких погибших, экспертов и так далее.

Фото: EPA/UPG Следователь Объединенной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке представил обломки ракеты во время пресс-конференции по расследованию катастрофы Malaysia Airlines MH17 , 24 мая 2018 .

Процесс MH17 будет вестись в соответствии с законодательством Нидерландов. Однако, учитывая уникальность дела – а именно международный масштаб, - Нидерланды приняли дополнительно новый закон. В частности, суду разрешено вести определенные этапы судебного разбирательства на английском языке. Кроме того, исключение будет сделано для обвиняемых в отношении их физического присутствия в зале суда – они смогут принять участие в судебном процессе дистанционно с помощью видеоконференцсвязи.

В случае их отсутствия в зале или же отказа участвовать в формате видеоконференции, будет принято решение проводить слушания в их отсутствие. Кроме того, для обвиняемых и свидетелей, которые заходят дать показания, но не смогут присутствовать на процессе, будет предоставлена возможность свидетельствовать по видеосвязи. В частности, такая договоренность достигнута с Украиной. Уже известно, что по делу проходят тринадцать свидетелей, однако их личности будут сохранены в тайне с целью из безопасности.

Как известно, обвиняемых четыре: это трое россиян Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. По информации нидерландских СМИ, еще 2 октября прошлого года официальные повестки с вызовом в суд были направлены по их адресам, известным судебным органам. Однако доподлинно не известно, проживают ли они там в настоящее время.

По словам прокурора Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фреда Вестербеке, эти четверо, хотя и не нажимали непосредственно на кнопку запуска ракеты, тесно сотрудничали друг с другом с целью доставки вооружения. «Поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к уничтожению МН17», - сказал он на пресс-конференции 19 июня прошлого года.

Согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Фото: EPA/UPG Уилберт Полиссен из Объединенной следственной группы (JIT)

Состоянием на сегодня только один из обвиняемых, Пулатов, бывший военный, который в 2014 году был заместителем начальника так называемой разведывательной службы «ДНР», будет представлен нидерландскими адвокатами. Его права будут защищать Сабина тен Дуссхатэ (Sabine ten Doesschate) и Баудевейн ван Эйк (Boudewijn van Eijck). Хотя для нидерландцев представлять интересы одного из обвиняемых в гибели соотечественников, мягко говоря, вопрос чувствительный, такое решение было принято, исходя из необходимости соблюдать право каждого на справедливый суд. «Мы понимаем, что эта ужасная воздушная катастрофа вызывает массу эмоций. В то же время в конституционном государстве крайне важно, чтобы каждый получил справедливый суд», - прокомментировали оба это решение.

Сколько будет длиться сам процесс – сказать не может никто. Не исключено, что это будут годы. Единственно, чего хотят родные погибших – это справедливого суда и наказания убийц.