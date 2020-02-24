Глава Международной следственной группы заявил, что есть свидетель пуска ракеты по МН17

В этом деле есть несколько уровней доказательной базы.

У Международной Совместной следственной группы (JIT) расследования катастрофы малазийского Boeing рейса МН17 есть свидетель того, что самолет был сбит ракетой. Об этом сообщил глава группы, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек, пишет CBS.

Также следствие не сомневается, что самолет был сбит российской системой "Бук". По словам расследователей, есть несколько уровней доказательств того, что оружием является "Бук". Его ракетная боеголовка заполнена уникальной бабочкообразной шрапнелью. Ее осколки были найдены в телах экипажа.

Второй уровень доказательств – тысячи перехваченных телефонных звонков из числа пророссийских вооруженных формирований. И третий уровень – показания местных жителей. На вопрос о том, есть ли свидетели пуска ракеты, Вестербек ответил утвердительно.

"Я бы сказал, что у меня есть очевидец. И сколько, я не сказал сколько", – заявил Вестербек.

Вестербек заявил, что нет сомнений в том, что ракетная система поступила из 53-й бригады вооруженных сил Российской Федерации, но "неизвестно, кто нажимал на кнопку".

Напомним, 17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 "Малайзийских авиалиний", потерпел крушение над Донбассом. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство жертв - граждане Нидерландов.

В мае 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекса "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера "Малайзийских авиалиний", который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.