В международной следственной группе по делу MH17 работают 4 украинских прокурора, - Офис генпрокурора

На национальном уровне к делу привлечены девять сотрудников Офиса генпрокурора.

К работе международной следственной группы, которая занимается расследованием катастрофы рейса МН17, привлечено четверо украинских прокуроров.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Также сообщается, что на национальном уровне к делу привлечены девять сотрудников Офиса генпрокурора.

"Сейчас к работе международной следственной группы от Офиса Генерального прокурора привлечено 4 прокурора. На национальном уровне процессуальное руководство в указанном уголовном производстве осуществляется 9 сотрудниками Офиса генерального прокурора, а именно Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта. Они имеют опыт в осуществлении расследования военных преступлений, преступлений против человечности, терактов и других тяжких уголовных преступлений", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, отмечается, что украинская сторона находится в постоянной коммуникации с иностранными коллегами.

Ранее в СМИ появилась информация, что всех украинских прокуроров, которые работали над делом о МН17, отстранили от работы. Шесть прокуроров были уволены в ходе реформы Генеральной прокуратуры.

В связи с этим министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что смена украинских следователей по делу катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году является плановой и не повлияет на предстоящий судебный процесс в Гааге.

Пристайко заверил, что украинская сторона обеспечит всю необходимую помощь голландской стороне, которая ведет расследование дела о MH17.

17 июля 2014 года Boeing 777, следовавший рейсом MH17 "Малайзийских авиалиний", потерпел крушение над Донбассом. На его борту находилось 298 человек, все они погибли. Большинство жертв - граждане Нидерландов.

В мае 2018 года Международная следственная группа пришла к выводу, что лайнер был сбит ракетой из комплекса "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитной ракетной бригаде ПВО, базирующейся в Курске.

Рассмотрение уголовного дела по итогам расследования причин крушения лайнера "Малайзийских авиалиний", который летел рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, судебная коллегия начнет 9 марта 2020 года.