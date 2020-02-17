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​ЦИК зарегистрировал 40 кандидатов в депутаты Рады в округе №179 Харьковской области

Выборы состоятся 15 марта.

​ЦИК зарегистрировал 40 кандидатов в депутаты Рады в округе №179 Харьковской области
Глава ЦИК Олег Диденко
Фото: Макс Требухов

Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов в депутаты Верховной Рады на промежуточных выборах в одномандатном избирательном округе №179 (Харьковская область), которые состоятся 15 марта. Всего зарегистрировано 40 кандидатов.

Об этом сообщил глава ЦИКа Олег Диденко, передают "Українські Новини".

"Этим постановлением мы завершаем регистрацию кандидатов в народные депутаты в одномандатном избирательном окурге №179 на промежуточных выборах народного депутата 15 марта. Суммарно у нас зарегистрировано 40 кандидатов", - сказал он.

В понедельник ЦИК зарегистрировал 21 кандидата, среди которых бывшая глава Харьковской ОГА (2016-2019) Юлия Светличная (самовыдвижение) и экс-депутат Рады от "Объединения "Самопомощь" Виктория Пташник ("Европейская солидарность").

Ранее ЦИК зарегистрировал кандидатом-самовыдвиженцем однофамилицу Светличной.

"В последнее время в СМИ звучали обвинения ЦИКа в злоупотреблении своими полномочиями в связи с регистрацией клона Светличной. Хотел бы обратить внимание, что ЦИК негативно относится к применению каких-либо технологий на выборах и мы подавали предложения к Избирательному кодексу. В данном конкретном случае есть вопрос - технология это или нет. Потому что ЦИК проверил кандидата и в данном случае не было смены имени, как это часто бывало ранее. В целом, мы призываем общественность и заинтересованные стороны искать пути, чтобы в законном порядке присекать любые злоупотребления на выборах. Это вопрос законодательного регулирования, а не полномочий ЦИКа", - прокомментировал Диденко.

Среди ранее зарегистрированных кандидатов от партии "Слуга народа" баллотируется Виктория Алексейчук - советник  главы Харьковской ОГА Алексея Кучера на общественных началах, доверенное лицо Владимира Зеленского на президентских выборах 2019 года.

До 2 марта включительно зарегистрированные кандидаты имеют право отказаться от баллотирования. Таким образом, окончательный список кандидатов в депутаты по округу №179 станет известен 4 марта, когда ЦИК завершит отмену регистрации отказавшихся от баллотирования.

Напомним, ЦИК должен установить результаты выборов в округе №179 Харьковской области до 30 марта включительно.

Выборы пройдут в связи с назначением главой ОГА депутата Рады от "Слуги народа" Алексея Кучера, избранного в этом округе.

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