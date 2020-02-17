Климпуш-Цинцадзе требует от "Слуги народа" и спикера реакции на предложение ОПЗЖ об участии в параде в Москве

Предложение представителя фракции «Оппозиционная платформа - за жизнь» по формированию делегации от Украины, которая примет участие в параде по случаю 75 годовщины победы над нацистами в День победы 9 мая в Москве является возмутительным. Об этом сказала народный депутат фракции «Европейская Солидарность», председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии журналистам.

При этом он отметила, что на подобные заявления отреагировала только сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко и представители фракции «Голос», но не было реакции от фракции «Слуга народа» и руководства Верховной Рады.

«Мне бы хотелось, чтобы была жесткая и непримиримая реакция на это руководства парламента», - отметила

Климпуш-Цинцадзе.