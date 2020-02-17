"Нафтогаз" уточнил оценку убытков от захвата Россией активов в Крыму

НАК "Нафтогаз" уточнил оценку убытков от захвата Россией активов группы компаний в Крыму. По обновленным данным, эта сумма составила $8 млрд, сообщили в Twitter "Нафтогаза Украины".

"Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы подали ответ на встречное заявление России относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге", – уточнили в сообщении.

Группа компаний дополнительно обосновала свое заявление о размере компенсации убытков, принесенных экспроприацией крымских активов в 2014 году. Размер убытков и проценты оценили примерно в 8 млрд, добавили представители "Нафтогаза".

Напомним, в январе стало известно, что "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против РФ в Третейский суд Гааги. Тогда сумма компенсации оценивалась примерно в $7 млрд.

"Мы подаем сейчас обновленные иски против России за потерю возможности использовать наше имущество в Крыму. И там большая сумма требований - 5 млрд долларов без учета процентов. Но с процентами это уже больше 7 млрд долларов", – рассказал директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.