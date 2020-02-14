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Милованов назвал ожидаемым замедление роста экономики в конце 2019 года

Министр объяснил плохие показатели совпадением целого ряда факторов.

Милованов назвал ожидаемым замедление роста экономики в конце 2019 года
Тимофей Милованов
Фото: Макс Левин

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал данные Госстата о низком росте ВВП в четвертом квартале 2019 года.

Замедление темпов роста было ожидаемым, говорится на сайте Кабмина.

Министр пояснил, что теплая погода в 2019 году привела к более раннему сбору урожаю. В результате основные показатели сельского хозяйства пришлись на третий квартал, а не на четвертый, как в предыдущем году.

На снижение объемов промышленного производства в четвертом квартале повлиял целый ряд факторов:

  • негативные тенденции на внешних рынках, в том числе торговые войны и большое падение цен на черные металлы;
  • возникновение "узких мест" в портах Черного моря и подъездах к ним из-за переориентирования торговых потоков с европейского направления и азовских портов;
  • теплая погода, которая к снижению спроса на энергоресурсы и падению поставок электроэнергии, газа и пара;
  • сокращение урожая сахарной свеклы, фруктов и овощей, что негативно повлияло на пищевую промышленность.

"Негативное влияние этих факторов существенно усиливалось снижением ценовой конкурентоспособности отечественных предприятий из-за укрепления обменного курса и высоких темпов роста заработных плат вследствие высокой конкуренции между работодателями на рынке труда", - говорится в комментарии.

По словам Милованова, в начале 2020 года экономика начала ускоряться. Объемы производства проката в январе по сравнению с предыдущим месяцев выросло на 29,4%, стали - на 14,6%, чугуна - на 4,9%. Фармацевтическое производство выросло на 5,1%, химическое - на 3,3%, выпуск компьютеров, электроники и оптики - на 4,3%.

Напомним, что в 4 квартале 2019 года ВВП Украины вырос только на 1,5%, что стало самым низким квартальным ростом с начала 2016 года.

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