​Нардеп Гончаренко призвал жителей Кубани вспомнить о своей независимости

"Кубань — это напоминание о том, что может произойти, если мы перестанем сопротивляться".

16 февраля 1918 была провозглашена независимость Кубанской народной республики. Об этом в своем YouTube-канале рассказал народный депутат Алексей Гончаренко и поздравил с этим праздником этнических украинцев этого региона.

"Почему нам важно помнить о Кубани? Кубань — это, по сути, еще одна форма украинской государственности. Эта территория испокон веков связана с Украиной и украинцам. Наша история не может быть полной без упоминания о Кубани, Зеленый, Малиновый клинья и все другие земли, заселенные украинцами.В то же время, Кубань — это напоминание о том, что может произойти, если мы перестанем сопротивляться. Идентичность кубанцев была стерта в результате преступной политики жестокой ассимиляции Кремля, которую он проводил по всем покоренным народам. Традицию настоящего казачества заменили "ряжеными". Потому что казаками не могут себя называть те, кто прислуживает кремлевском царю и борется против всех, кто стремится к свободе. Россия — тюрьма народов, а Кубань, безусловно, станет нашим "островом свободы", — сказал Гончаренко.

Напомним, в октябре народные депутаты Украины во главе с Алексеем Гончаренко создали депутатское объединение, которое будет заниматься возвратом в украинское социальное и культурное поле этнических территорий, в частности Кубани.