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В Украине не замороженный, а горячий конфликт, о котором хотят забыть - президент Эстонии

"Война продолжается, Крым остается оккупированным".

В Украине не замороженный, а горячий конфликт, о котором хотят забыть - президент Эстонии
Керсти Кальюлайд
Фото: arvamus.postimees.ee

В Украине не замороженный, а горячий, но забытый конфликт.

Об этом президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"В Украине не замороженный конфликт, в ней забытый конфликт, потому что многие люди хотят забыть его. Но это не замороженный, а очень горячий, продолжающийся конфликт - я могу заверить вас в этом", - цитирует президента Эстонии Интерфакс-Украина.

При этом она подчеркнула, что наличие верховенства права является главным условием для иностранных инвестиций в Украину.

"Потому что Европа полна денег, не находя, куда их инвестировать, чтобы получить что-то взамен, а Украина готова идти, полна потенциала, но ей не хватает этой одной вещи - верховенства права", - отметила президент Эстонии.

"Но что меня беспокоит - это то, что мы в Европе настолько жаждем помочь России, что мы можем сделать это за счет Украины... Что-то делается, это немало - обмен заключенными... Но это периодический шаг, война продолжается, Крым остается оккупированным", - резюмировала Кальюлайд.

Накануне, открывая конференцию, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер обвинил Россию в аннексии Крыма "без оглядки на международное право".

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