Стали известны имена захваченных Россией украинских рыбаков

Захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Об этом сообщил народный депутат Павел Мельник со ссылкой на информацию от жителей района .

Имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

По информации нардепа, на видео допроса, которое опубликовала ФСБ РФ, именно Максим Терехов.

Мужчина на видео рассказывает, что является владельцем задержанного судна и признает, что занимался незаконным выловом рыбы.

Напомним, ФСБ России в субботу сообщила о задержании в Азовском море "браконьерского судна" с четырьмя гражданами Украины на борту. В ведомстве утверждают, что украинцы незаконно вылавливали рыбу, а также не имели при себе документов, удостоверяющих личности.

В украинском МИД сообщили, что ситуация вокруг задержания украинского рыболовного судна находится на контроле Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и Департамента консульской службы МИД. В то же время в Госпогранслужбе заявили, что Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

Полиция Крыма начала уголовное производство по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и 278 (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) УК Украины.

Как сообщалось, в 2018-2019 году СБУ неоднократно фиксировала грубые нарушения со стороны ФСБ России в отношении украинских рыбаков в Азовском море. Согласно данным контрразведки, российская спецслужба незаконно задерживает украинцев, а после угроз и шантажа добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.