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Стали известны имена захваченных Россией украинских рыбаков

Они являются жителями Запорожской области.

Стали известны имена захваченных Россией украинских рыбаков
Задержанный Россией украинский рыбак Максим Терехов
Фото: скриншот из видео

Захваченные Россией украинские рыбаки являются жителями села Райновка Приморского района Запорожской области. Об этом сообщил народный депутат Павел Мельник со ссылкой на информацию от жителей района .

Имена задержанных, предположительно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов.

По информации нардепа, на видео допроса, которое опубликовала ФСБ РФ, именно Максим Терехов. 

Мужчина на видео рассказывает, что является владельцем задержанного судна и признает, что занимался незаконным выловом рыбы.

Напомним, ФСБ России в субботу сообщила о задержании в Азовском море "браконьерского судна" с четырьмя гражданами Украины на борту. В ведомстве утверждают, что украинцы незаконно вылавливали рыбу, а также не имели при себе документов, удостоверяющих личности.

В украинском МИД сообщили, что ситуация вокруг задержания украинского рыболовного судна находится на контроле Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону и Департамента консульской службы МИД. В то же время в Госпогранслужбе заявили, что Россия официально не информировала Украину о причинах задержки судна в Азовском море.

Полиция Крыма начала уголовное производство по статьям 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и 278 (Угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного) УК Украины.

Как сообщалось, в 2018-2019 году СБУ неоднократно фиксировала грубые нарушения со стороны ФСБ России в отношении украинских рыбаков в Азовском море. Согласно данным контрразведки, российская спецслужба незаконно задерживает украинцев, а после угроз и шантажа добивается ложных показаний о якобы браконьерском вылове рыбы.

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