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В зоне боевых действий на Донбассе произошло 10 обстрелов

Украинские военные в субботу не пострадали. 

В зоне боевых действий на Донбассе произошло 10 обстрелов
Фото: EPA/UPG

В субботу, 15 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе произошло 10 обстрелов.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Боевики стреляли у Марьинки, Красногоровки, Павлополя, два раза вблизи Широкино, у Травневого, Новолуганского и трижды в районе населенного пункта Орехово.

Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было.

В воскресенье, 16 февраля, российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, в пятницу, 14 февраля, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего ранения получил украинский военный.

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