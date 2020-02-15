Харьковского патрульного, который во время погони ранил мужчину, арестовали

Харьковского патрульного, который открыл стрельбу во время преследования и ранил мужчину, арестовали без права внесения залога. Об этом сообщила областная прокуратура.

Инцидент произошел в ночь на 13 февраля. В полицию поступило сообщение о том, что на ул. Зубарева в Харькове трое мужчин распивают алкоголь и намерены ехать на автомобиле "Subaru Forester".

Увидев патрульных, водитель автомобиля попытался скрыться и не реагировал на требование остановиться. Началась погоня.

Во время преследования экипажем патрульных (в составе командира роты и двух инспекторов патрульной полиции) служебный автомобиль застрял в поле возле села Хроли.

"С целью остановки транспортного средства ст. лейтенант полиции совершил три выстрела в автомобиль "Subaru Forester", но машина скрылась с места происшествия. Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в больницу Харькова пассажира, который получил два огнестрельных ранения", - говорится в сообщении.

Мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.

Командира роты управления патрульной полиции задержали и объявили подозрение в превышении служебных полномочий (ч. 3 ст. 365 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы от семи до десяти лет.

Также начато уголовное производство относительно наезда автомобиля "Subaru Forester" на подозреваемого патрульного.