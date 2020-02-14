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Геращенко в Италии посетил нацгвардейца Маркива

Маркив передал письмо, адресованное каждому, кто поддерживает его.

Геращенко в Италии посетил нацгвардейца Маркива
Фото: Радио Свобода

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко посетил в итальянской тюрьме украинского нацгвардейца Виталия Маркива, которого приговорили к 24 годам лишения свободы за якобы убийство итальянского журналиста Андреа Рокелле.

Об этом в твиттере сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, отметив, что Геращенко поехал туда по его поручению.

Геращенко рассказал Маркиву, что делает Украина для его освобождения. В частности, о встрече президента Владимира Зеленского с Папой Римским и властью Италии. В ответ Виталий Маркив передал письмо, адресованное каждому, кто поддерживает его.

Фото: Arsen Avakov

Напомним, Маркив, у которого есть гражданство Украины и Италии, находится за решеткой с 30 июня 2017 года, когда его арестовали в аэропорту Болоньи. Его обвиняют в убийстве итальянского фотографа Андреа Роккелли и его русского переводчика Андрея Миронова. Они погибли в результате минометного обстрела 24 мая 2014 у подножия горы Карачун под Славянском, на контролируемой тогда боевиками территории.

Защита отвергает эти обвинения, настаивая на том, что журналисты находились в зоне войны без опознавательных знаков и стали жертвами перекрестного огня. Итальянская сторона отказалась от проведения следственных действий на месте происшествия, а также проигнорировала предложения Украины о создании совместной следственной группы, озвученных после ареста Маркива.

12 июля 2019 года суд города Павиа приговорил Маркива к 24 годам лишения свободы. Жестокость приговора удивила даже прокурора, который просил 17 лет заключения.

20 ноября прошлого года Украина подала апелляционную жалобу на решение итальянского суда.

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