Налоговая облегчила чиновникам предоставление выписки о доходах

Выписку о своих доходах для заполнения декларации теперь можно получить онлайн.

Государственная налоговая служба разрешила онлайн получать выписки о доходах налогоплательщиков, которым нужно подавать электронные декларации. Об этом сказано на фейсбуке ГНС.

«Стартовала декларационная кампания для госслужащих, которые традиционно шли в налоговую, чтобы получить выписку о своих доходах для заполнения декларации. Теперь это можно сделать онлайн», - сказано в сообщении.

Электронный кабинет позволит оперативно и в любое время получить сведения о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов, необходимых для заполнения декларации.

Напомним, в 2019 году Государственная налоговая служба впервые с 2011 года внесла в бюджет всю заложенную для нее сумму. Количество плановых и внеплановых проверок сократилось на 14%, а в 2020 году планируется их сокращение еще на 20%.