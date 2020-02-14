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Налоговая облегчила чиновникам предоставление выписки о доходах

Выписку о своих доходах для заполнения декларации теперь можно получить онлайн.

Налоговая облегчила чиновникам предоставление выписки о доходах
Фото: dp.sfs.gov.ua

Государственная налоговая служба разрешила онлайн получать выписки о доходах налогоплательщиков, которым нужно подавать электронные декларации. Об этом сказано на фейсбуке ГНС.

«Стартовала декларационная кампания для госслужащих, которые традиционно шли в налоговую, чтобы получить выписку о своих доходах для заполнения декларации. Теперь это можно сделать онлайн», - сказано в сообщении.

Электронный кабинет позволит оперативно и в любое время получить сведения о суммах выплаченных доходов и удержанных налогов, необходимых для заполнения декларации.

Напомним, в 2019 году Государственная налоговая служба впервые с 2011 года внесла в бюджет всю заложенную для нее сумму. Количество плановых и внеплановых проверок сократилось на 14%, а в 2020 году планируется их сокращение еще на 20%.

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