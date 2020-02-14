На эвакуацию украинцев из Уханя выделено 4,5 млн

Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из Уханя, очага распространения коронавируса COVID-19. Об этом сказано в распоряжении Кабмина №99 от 5 февраля.

Деньги выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Напомним, Минздрав анонсировал, что граждан Украины эвакуируют из Уханя 19 февраля. Эвакуацию осуществит украинская авиакомпания SkyUp. Сообщается, что самолет и экипаж уже готовы к вылету. Самолет должен вылететь в 5 утра. Самолет будет один, он также совершит остановку в городе Алматы. Точная продолжительность полета не сообщалась.

Эвакуация украинцев должна была состояться 11 февраля, однако ее отложили на неопределенный срок. 50 человек, которые предварительно согласились на эвакуацию в Украину, должны подписать информированное согласие на карантин.