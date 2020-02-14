В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
Спецпроект "Банды Донбасса". Глава 4. Новый куратор Дмитрий Козак
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
ГлавнаяОбществоЖизнь

На эвакуацию украинцев из Уханя выделено 4,5 млн

Деньги выделены из резервного фонда государственного бюджета.

На эвакуацию украинцев из Уханя выделено 4,5 млн
Архивное фото
Фото: EPA/UPG

Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из Уханя, очага распространения коронавируса COVID-19.  Об этом сказано в распоряжении Кабмина №99 от 5 февраля.

Деньги выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Напомним, Минздрав анонсировал, что граждан Украины эвакуируют из Уханя 19 февраля. Эвакуацию осуществит украинская авиакомпания SkyUp. Сообщается, что самолет и экипаж уже готовы к вылету. Самолет должен вылететь в 5 утра. Самолет будет один, он также совершит остановку в городе Алматы. Точная продолжительность полета не сообщалась.

Эвакуация украинцев должна была состояться 11 февраля, однако ее отложили на неопределенный срок. 50 человек, которые предварительно согласились на эвакуацию в Украину, должны подписать информированное согласие на карантин.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также