Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обсрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано четыре обстрела: рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия, недалеко от н.п. Березовое - из стрелкового оружия, в районе Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, вблизи Новомихайловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": возле Новолуганского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Новотошковским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

С началом текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

Напомним, в течение четверга боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.