Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
Коломойский ​открыл на западе Украины две фирмы по производству оружия и боеприпасов
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
В Оман, когда там был Зеленский, прилетал глава Совбеза России Патрушев, - "Схемы" (обновлено)
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Китай изменил методологию подсчета больных с коронавирусом, и их количество за день выросло на 15 тысяч
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Растущий организм: Киев расширяет свои границы, не спросив у местных громад
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Юраш назвал "полностью проигрышной" ставку "Слуги народа" на УПЦ МП
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
Беларусь изменит дизайн государственного герба, "повернув" изображение планеты от России к Европе
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
​Кандидат в члены Нацсовета пойдет под суд за поддельный диплом
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки

Украинские военнослужащие не пострадали.

Боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе за сутки
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обсрелов украинские военнослужащие не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"13 февраля вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано четыре обстрела: рядом с Лебединским - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия, недалеко от н.п. Березовое - из стрелкового оружия, в районе Славного - из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, вблизи Новомихайловки - из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

Два обстрела зафиксированы в районе ответственности группировки "Север": возле Новолуганского – из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия, рядом с Новотошковским - из миномета калибра 82 мм противник выпустил 6 мин.

С началом текущих суток российские оккупационные войска дважды обстреляли защитников Новолуганского, применив 82-мм миномет, ручной противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие.

Напомним, в течение четверга боевики пять раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы:
Новости по теме:

Читайте также