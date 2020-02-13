СБУ установила виновников обстрела Авдеевки в 2015 году

Служба безопасности Украины установила личности боевиков, причастных к теракту в Авдеевке 26 января 2015 года, в результате которого погибли двое мирных жителей, и еще двое были ранены. По данным следствия, жилые кварталы города обстреливали боевики батальона "Сомали", выпустив не менее 70 снарядов.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"В результате террористического акта погибли двое мирных жителей, еще двое были ранены, полностью или частично были уничтожены жилые квартиры и дома, детский сад, больница, другие коммунальные учреждения и тому подобное. Избежать гораздо большего количества жертв удалось из-за предварительного обстрела террористами города из ствольной артиллерии, после которого большинство жителей Авдеевки оставались в бомбоубежищах", - говорится в сообщении.

СБУ установила, что гаубичной батареей командовал боевик с позывным "Море", а артиллерийская реактивная батарея в составе двух "Градов" выполняла указания главаря с позывным "Академик", который отдавал команды по согласованию с главарем батальона Михаилом Толстых ("Гиви"). Как известно, "Гиви" был ликвидирован в феврале 2017 года.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Перехваченные переговоры террористов свидетельствуют, что именно они координировали и обстреливали Авдеевку, в которой не было украинских военных.

Боевикам "Морю" и "Академику" сообщили о подозрении в теракте, они объявлены в розыск.

Напомним, главаря батальона "Сомали"Толстых ликвидировали в феврале 2017 года. Предположительно, он был убит из реактивного огнемета "Шмель", которым выстрелили в окно его штаба в оккупированном боевиками "ДНР" Донецке.