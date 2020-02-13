Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
ВОЗ назвала коронавирус угрозой №1
ВОЗ назвала коронавирус угрозой №1
Україна кварталу
Україна кварталу
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Путин перед роспуском правительства пытался убедить Лукашенко в объединении РФ и Беларуси в "сверхдержаву", – Bloomberg
Путин перед роспуском правительства пытался убедить Лукашенко в объединении РФ и Беларуси в "сверхдержаву", – Bloomberg
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
ГлавнаяОбществоОбразование

В Херсоне откроют центр дистанционного образования для детей из Крыма

Если этот пилотный проект будет успешным, подобные центры запустят по всей Украине.

В Херсоне откроют центр дистанционного образования для детей из Крыма
Фото: Макс Требухов

В Херсоне откроют центр дистанционного образования для детей из аннексированного Крыма. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксану Коляду.

О запуске пилотного проекта по дистанционному образованию Коляда сообщила 12 февраля во время выездного заседания комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий на КПВВ "Чонгар" в Херсонской области.

"У нас уже есть договоренность, что мы в Херсоне открываем центр дистанционного образования для детей с временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя. Он будет находиться на базе одного из лицеев. Я вчера докладывала относительно этого президенту. И наше задание сейчас – отработать этот пилотный проект успешно для того, чтобы масштабировать всей Украиной такие центры дистанционного образования. Тем более, что там есть возможность приезжать с оккупированной территории на каникулы или на выходные, проживать в общежитии и сдавать определенные экзамены или обучаться", – рассказала Коляда.

Напомним, с 9 февраля вступили в силу упрощенные правила для детей от 14 до 16 лет относительно пересечения границы Херсонской области с оккупированным Крымом.

Согласно правилам, если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или украинского загранпаспорта и при наличии информации про обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , , ,
Новости по теме:

Читайте также