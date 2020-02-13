В Херсоне откроют центр дистанционного образования для детей из Крыма

В Херсоне откроют центр дистанционного образования для детей из аннексированного Крыма. Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксану Коляду.

О запуске пилотного проекта по дистанционному образованию Коляда сообщила 12 февраля во время выездного заседания комитета ВР по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий на КПВВ "Чонгар" в Херсонской области.

"У нас уже есть договоренность, что мы в Херсоне открываем центр дистанционного образования для детей с временно оккупированных территорий Крыма и Севастополя. Он будет находиться на базе одного из лицеев. Я вчера докладывала относительно этого президенту. И наше задание сейчас – отработать этот пилотный проект успешно для того, чтобы масштабировать всей Украиной такие центры дистанционного образования. Тем более, что там есть возможность приезжать с оккупированной территории на каникулы или на выходные, проживать в общежитии и сдавать определенные экзамены или обучаться", – рассказала Коляда.

Напомним, с 9 февраля вступили в силу упрощенные правила для детей от 14 до 16 лет относительно пересечения границы Херсонской области с оккупированным Крымом.

Согласно правилам, если дети учатся на территории материковой Украины, то смогут самостоятельно пересекать КПВВ при наличии паспорта Украины (ID карты) или украинского загранпаспорта и при наличии информации про обучении в Единой государственной электронной базе по вопросам образования.