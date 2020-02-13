Сегодня ночью, 13 февраля, около 2:00 на автодороге М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» возле с. Мешково-Погорелово в Витовском районе Николаевской области на мосту через реку Ингул столкнулось два грузовых автомобиля MAN и Scania. В результате ДТП 42-летний водитель автомобиля MAN скончался на месте.

Об этом сообщил пресс-центр полиции Николаевской области.

47-летний водитель Scania не травмировался.

Фото: mk.npu.gov.ua

Событие квалифицировано по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть». Устанавливаются все обстоятельства и причины автоаварии.

Напомним, 11 февраля сообщалось, что в Херсонской области на автодороге Херсон-Снигиревка столкнулись автомобиль и маршрутка, в результате чего погибли три человека, еще один - пострадал. Водитель и пассажиры маршрутки не пострадали.