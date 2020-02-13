Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
В Гонконге выдвинули новую версию распространения коронавируса
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
Комбату "Червню" Андрею Гергерту нужна помощь в борьбе с раком желудка
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
​Офис президента хочет сделать на Донбассе экономический хаб
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
Экс-наставник "Шахтера" отказывается подписывать играющего у него экс-хавбека "Шахтера"
ВОЗ назвала коронавирус угрозой №1
ВОЗ назвала коронавирус угрозой №1
Україна кварталу
Україна кварталу
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Суд запретил доступ к сайтам PariMatch, Favorit, 1XBet, "Космолот" и десяткам онлайн-казино
Путин перед роспуском правительства пытался убедить Лукашенко в объединении РФ и Беларуси в "сверхдержаву", – Bloomberg
Путин перед роспуском правительства пытался убедить Лукашенко в объединении РФ и Беларуси в "сверхдержаву", – Bloomberg
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Николаеве задержали двух патрульных из-за торговли марихуаной

Их задержали сразу после сбыта наркотика.

В Николаеве задержали двух патрульных из-за торговли марихуаной
Фото: npu.gov.ua

В Николаеве правоохранители задержали двух патрульных во время продажи марихуаны. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

24-летнего и 27-летнего полицейских задержали сразу после сбыта наркотика. В настоящее время проведены санкционированные обыски по месту их проживания.

По данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Патрульные помещены в изолятор временного содержания до избрания им меры пресечения. Готовятся объявления о подозрении. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители обнаружили группировку, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина на территории города. К уголовному бизнесу оказался причастен патрульный полицейский. Он самостоятельно принимал амфетамин, продавал его близкому кругу окружения и «прикрывал» группировку.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также