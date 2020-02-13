В Николаеве задержали двух патрульных из-за торговли марихуаной

В Николаеве правоохранители задержали двух патрульных во время продажи марихуаны. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

24-летнего и 27-летнего полицейских задержали сразу после сбыта наркотика. В настоящее время проведены санкционированные обыски по месту их проживания.

По данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Патрульные помещены в изолятор временного содержания до избрания им меры пресечения. Готовятся объявления о подозрении. Задержанным грозит лишение свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Николаеве правоохранители обнаружили группировку, которая занималась изготовлением и сбытом амфетамина на территории города. К уголовному бизнесу оказался причастен патрульный полицейский. Он самостоятельно принимал амфетамин, продавал его близкому кругу окружения и «прикрывал» группировку.