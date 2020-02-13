Баллистическая экспертиза показала, что катер "Бердянск" был пробит бронебойным снарядом, выпущенным с российского вертолета Ка-52 при атаке на украинские корабли в ноябре 2018 года.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Украины при международных организациях Игорь Лоссовский во время заседания форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в Вене, передает "Укринформ".

"Мы хотели бы обратить внимание делегаций на результаты баллистической экспертизы повреждений, нанесенных во время атаки на три украинских корабля и их экипажи со стороны РФ 25 ноября 2018 года. Эти корабли были возвращены в Украину в ноябре прошлого года согласно обязательному приказу Международного трибунала по морскому праву. Пробоина в бронетанковом катере "Бердянск" возникла в результате прямого попадания бронебойного снаряда, выпущенного из ударного вертолета Ка-52 ВМФ России", - сказал он.

Лоссовский подчеркнул, что эти доказательства "четко подтверждают агрессивный и незаконный характер действий, которые Россия осуществила в Черном море в ноябре 2018 года".

Фото: "Укринформ"

Другие два корабля, "Яны Капу" и "Никополь", были отправлены на завод для ремонта. Украинская делегация ранее уже сообщала Форуму ОБСЕ по безопасностиподробную информацию о серьезных повреждениях и фактах мародерства, совершенных российской стороной на захваченных катерах, добавил Лоссовский.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники у берегов оккупированного Крыма обстреляли и захватили три корабля Военно-морских сил Украины: катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу", направлявшихся из Одессы в Мариуполь, а также их экипажи. В плен попали 24 украинца, трое из них были ранены.

18 ноября 2019 года, после 358 дней незаконного захвата, катера и буксир были переданы Украине в нейтральных водах, в соответствии с решением Международного трибунала по морскому праву. 20 ноября они прибыли на базу в Очаков. При этом судна пришли не своим ходом, а с помощью буксиров, в практически уничтоженном состоянии. До этого времени их не восстанавливали в связи со следственными действиями и проведением баллистической экспертизы. При осмотре также выяснилось, что россияне сняли все радиооборудование, а также даже унитазы, кухонные плиты, плафоны и розетки.

Ранее командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявил, что РФ не хочет возвращать корабли, так как они являются доказательством агрессии. "Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?", - пояснил он.

Украинские моряки вернулись домой 7 сентября 2019 года во время обмена пленными в формате 35 на 35.