​В порт Одессы заходит сухогруз из Китая, Минздрав заверил, что там нет коронавируса

В морской порт Одессы заходит сухогруз "CMA CGM URAL" из Китая. В Министерстве здравоохранения в связи с этим заявили, что у членов экипажа нет подозрения на коронавирус СОVID-19.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

"У членов экипажа нет подозрения на СОVID-19. Зафиксированы случаи заболевания ОРВИ. Об этом официально сообщили представители компании CMA CGM санитарно-карантинному подразделению, которое находится в постоянном контакте с судном", - говорится в сообщении.

Судно "CMA CGM URAL" вышло из последнего порта Китая Шэкоу 16 января 2020 года. До прибытия в Украину оно уже заходило в порты Египта, Ливана, Турции и Румынии. "В этих портах все члены экипажа судна прошли проверку соответствующими службами на наличие в них признаков СОVID-19. Никакого подозрения не обнаружено", - подчеркнули в Минздраве.

Также отмечается, что с момента выхода судна из Китая прошел 14-дневный инкубационный период заболевания СОVID-19. "Также, учитывая срок 27 дней от выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одесса, а также на проверки членов экипажа судна в предыдущих - эпидемическая ситуация на судне является благополучной", - говорится в сообщении.

По прибытии в Одессу все члены экипажа пройдут соответствующий температурный скрининг и, в случае подозрения на вирус, будут госпитализированы.

Напомним, накануне замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинские власти делают все возможное, чтобы не допустить проникновения коронавируса в Украину.

Пока что известно о двух украинцах, которые были инфицированы новым вирусом. Оба - члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess, он находится в Японии.

Общее количество жертв коронавируса в Китае превысило 1350 человек, а зараженных - почти достигло 60 тысяч.