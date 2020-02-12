Коронавирус. Последние новости из китайского города под карантином

Сегодня уже 9-й день, как ввиду распространения коронавируса на Северо-востоке Китая у нас закрылись предприятия, учебные заведения и общественный транспорт, в последние дни работы которого дежурные проверяли у проходящих в подземку температуру специальными датчиками. Работают магазины, обеспечивая сидящее дома население продуктами – это уже очень хорошо. Люди максимально стараются не выходить из дома, улицы буквально пусты! На первый взгляд не верится… но да! Это тоже Поднебесная!

Фото: предоставлено автором Пуcтые улицы города

В последние дни массово активировались коммунальные службы – город Чанчунь (провинция Цзилинь) начали в прямом смысле этого слова мыть и дезинфицировать: по улицам ездят чистящие машины, общественные места моют хлоркой, в подъездах, лестницах и лифтах все поверхности протерты раствором, оставляющим специфический медицинский запах после себя.

В лифтах ежедневно вывешивают объявления об его дезинфекции, а на дверях подъезда сводки о борьбе с эпидемией, ситуации в нашем районе и симптоматике вируса. Внутри лифта кнопки покрыли специальной пленкой и рядом прикрепили пачку с салфетками – теперь можно нажимать на нужный этаж с помощью салфетки которая сразу выбрасывается в мусорное ведро.

Фото: предоставлено автором

Жителям района охранники и служащие раздают вот такие брошюры с краткой инструкцией обнаружения и профилактики болезни, а также адресами больниц, куда можно/надо обратиться при подозрении на заболевание.

Фото: предоставлено автором

На ТВ крутятся ролики о защите от коронавируса. Люди ходят в масках, даже в магазинах охранники зорко следят, чтобы посетители были «экипированы» как следует. А на въезде в жилой район данного комплекса «чужакам» необходимо проверится на симптомы вируса (проверить температуру) и зарегистрироваться.

Фото: предоставлено автором

В популярных приложениях – картах Байду bai du di tu 百度地图 и мессенджере WeChat 微信 появились дополнения, которые помогают отслеживать распространение вируса в текущий момент эпидемии. Вот это дополнение из WeChat – «лечение и здоровье» yi liao jian kang医疗健康.

Фото: предоставлено автором

Хотя многие считают данные меры правительства уж слишком серьезными, лично я уважительно отношусь к такой организации, сплоченности и субординации китайцев по противодействию эпидемии. Все понимают, что угроза серьезная и нужно остановить коронавирус.

Правительство создает на местах органы борьбы с эпидемией и принимает постановления, которые доносятся до населения в том числе через мессенджеры. Вот пример новых постановлений в провинции Цзилинь.

Фото: предоставлено автором

Думаю, что умение трезво и масштабно оценить ситуацию, максимально мобилизоваться и вовремя расставлять приоритеты, эффективно и эффектно достигать целей — это именно то, чему стоит научится нам, украинцам, у жителей Поднебесной. А опыт действий правительства в такие сложные минуты, как распространение этого вируса, станет объектом изучения со стороны эпидемиологических служб разных стран и, возможно, даже будет специальным разделом в медицинских учебниках.

Фото: EPA/UPG

А вот так над крышами домов нашего города дымят трубы котельных, работающих в своей массе на угле, и дающих тепло жителям в эти суровые зимние дни… Сейчас это не вопрос экологии, а реальное дело поддержания жизни.

Фото: предоставлено автором

Ввиду того что надо помогать национальной экономике, правительства сразу нескольких провинций и городов (в том числе Пекину, Шанхаю, острову Хайнань) ввели налоговые послабления сроком от 3-4 месяцев для малого и среднего бизнеса, пострадавшим от эпидемии. Так, например, в городе Хучжоу 湖州 до конца апреля бизнеса с небольшими доходами будут освобождены от выплат по банковским кредитам.

Фото: предоставлено автором

Предприимчивые китайцы с начала эпидемии решили перейти на онлайн формат обучения и даже… судопроизводства!

Фото: Xinhua

Фото: предоставлено автором Онлайн обучение