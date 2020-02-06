Без корони. Хто такі віруси та звідки вони з’являються?

Фото: Global Look Press Коронавірус штам 2019-nCoV

Царство вірусів

Будь-яке захворювання не з’являється нізвідки, велика група захворювань викликається вірусами. Їхні розміри настільки мізерні, що неможливо розгледіти навіть в оптичний мікроскоп. Віруси поділяються на ті, що містять ДНК – наприклад вірус кору або вірус герпесу інфекції. А також ті, які містять РНК, наприклад, вірус імунодефіциту людини (ВІЛ). На сьогоднішній день відомо про майже 4000 тисячі окремих видів вірусів. Вони мають різні шляхи передачі – від повітряно-крапельного до тих, які передаються виключно статевим шляхом (вірус папіломи людини, кандидоз, сифіліс та інші).

– Коли говоримо про циркуляцію вірусів взимку, то найчастіше можемо говорити про групу вірусів, які передаються повітряно-крапельним шляхом (так звані респіраторні віруси), – пояснює інфекціоніст, екс-голова Центру громадського здоров’я Володимир Курпіта. – При чханні або кашлі утворюються дрібні краплинки, які містять віруси і швидко розлітаються на різну відстань, потрапляють до дихальних шляхів або осідають на поверхнях, можуть викликати захворювання. Їх дуже багато, найвідоміші – грип різного типу: А, В, С або генотипів Н1, N1, H3, N2 і тд.

Фото: facebook/Зимова школа Громадське здоров'я в Україні Володимир Курпіта

Окрім всім відомого грипу, є також віруси парагрипу, аденовіруси, респіраторно-синцитіальний вірус – збудник бронхіоліту в дітей до двох років; коронавіруси (включаючи його новий тип).

Є багато кишкових вірусів, наприклад, ентеровіруси чи вірус Коксакі. Вони передаються через воду або продукти харчування. Вірус Ебола передається контактним шляхом – від людини до людини (пошкодження шкіри, виділення крові, блювотиння).

Причиною “хвилей” захворюваностей на грип та ГРВІ може стати будь-який вірус. У коментарі LB.ua Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомив, що вірусологи українських лабораторних центрів щотижнево проводять дослідження зразків матеріалів від хворих на респіраторні інфекції: “Так, протягом сезону 2019 – 2020 років досліджено зразків матеріалів від 89 хворих, із них в 29,2% отримані позитивні результати саме по визначенню респіраторних вірусів. Найчастіше серед позитивних результатів зустрічалися риновіруси, особливо в Одеській (7), Львівській (2) областях. В меншої кількості зустрічаються парагрип в Житомирській (4), Одеській (2) областях; аденовіруси в Житомирській (2) та Одеській (2); по одному випадку визначено бокавіруси в Житомирській та Львівській областях”.

Фото: EPA/UPG Пасажири, які прибули з Китаю, проходять дезінфекцію в аеропорту Бангкока, Таїланд.

Я обов’язково захворію?

Від вірусів, зокрема, гострих респіраторних захворювань, не застрахований ніхто. Найчастіше “підхопити” вірус можна в місцях масового скупчення: супермаркети, кінотеатри, це також стосується гуртожитків, військових казарм чи тюрем – тобто усіх закритих приміщень, які часто не провітрюються. Легко захворіти можуть також діти до року, які ще не мають власного імунітету, а материнський зберігається три-шість місяців, а також люди старші 65-ти років. Для того, щоб не захворіти у період підвищених захворюваностей на ГРВІ варто пам’ятати також про повноцінний сон – 7-8 годин на добу, а також фізичні вправи з обов’язковими елементами дихальної гімнастики.

– Так само в зоні ризику люди, які працюють в зонах підвищеного запилення – шахтарі, працівники цементних або хімічних заводів, де створене “сприятливе” підґрунтя для локалізації вірусу, – каже Курпіта. – Також в зоні ризику люди з порушеним імунітету, наприклад хворі на онкозахворювання або цукровий діабет, особи після трансплантації, ВІЛ-інфіковані.

У той же час варто пам’ятати, що від будь-якого вірусу людину береже власний імунітет. А найефективнішим засобом для запобігання інфекцій, які передаються повітряно-крапельним шляхом, є вакцинація. Однак і тут багато нюансів.

Фото: Pixabay

– Якщо ми говоримо про вакцину, то повинні пам'ятати, що віруси дуже швидко змінюються (мутують), – пояснює Володимир Курпіта. – При цьому для створення ефективної вакцини потрібно знайти частинку вірусу, яка є найбільш стабільною. Саме на підставі цієї незмінної частинки створюють ефективну вакцину, тому що вона має бути універсальною та діяти якщо не на певний вид вірусу, то, принаймні, на більшу кількість його субтипів. Наприклад, вірус кору дуже стабільний, тому проти нього давно створена вакцина. Вірус грипу змінюється практично кожного року, через це потрібно робити ревакцинацію щороку. Вірус ВІЛ-інфекції змінюється кожні 28 днів, у цьому випадку створити вакцину дуже складно. Проти вірусу парагрипу чи аденовірусу вакцина не створена, це економічно невигідно, оскільки зазвичай люди контактують з цими вірусами часто і їх наслідки не є надто тяжкими.

Над винайденням вакцини проти нового типу коронавірусу працюють вчені, однак наскільки вона буде ефективною – покажуть лише дослідження та час. Зараз такої вакцини немає. Для створення вакцини проти вірусу Ебола знадобилося майже два роки.

Фото: EPA/UPG

Власна безпека

У той же час поява нового типу коронавірусу спричинило паніку та поширення фейків. Мовляв, заразитись вірусом можна навіть через банани в супермаркеті. Зазначимо, що значно простіше “підхопити” інфекцію від відвідувача супермаркету, який прийшов хворим до магазину та чхнув поруч. Через продукти або посилки заразитися практично неможливо, оскільки вірус поза межами організму виживає не більше 48 годин. До того ж, перед доставкою банани обробляють хімічними речовинами, які не сприяють зберіганню “краплинок вірусу”. Таким чином вірус самознищиться впродовж поїздки або пересилання посилки. Пам’ятайте про регулярне миття рук. Адже респіраторні віруси поширюються “краплинками”, які зберігаються на поверхні різних речей до того часу, поки вони не висохнуть. Коли людина кашляє чи чхає, зокрема в публічних місцях, то часто прикривається руками, а потім ними ж чіпає очі, рот чи ніс. Володимир Курпіта пояснює, що через такі дії відбувається повторне інфікування самого себе чи оточуючих.

Попри те, що медичних масок на ринку дуже багато, варто пам’ятати, що вони потрібні передусім хворим людям: “Для здорових людей вони можуть завдати навіть шкоду, якщо їх використовувати невірно або неправильно. Чи є попит результатом паніки, яким скористався маркетинг? Так, є”.

– Для того, щоб зменшити виділення вірусів при чханні, можна використовувати маску, одягаючи її на хворого, але для того, щоб маска виконувала свою захисну функцію, необхідно, щоб вона закривала і рот, і ніс, – пояснюють в коментарі LB.ua в Центрі громадського здоров’я МОЗ України. – Всупереч поширеній думці, маска, одягнута на здорову людину, не виконує роль фільтра, що затримує віруси (для цього вона недостатньо герметична), а запобігає випадковому контакту рук людини з ротом і носом, знижуючи ризик контактного шляху передачі інфекції.

Фото: EPA/UPG

У той же час жодна медична маска насправді стовідсотково вас не захистить. Як пише у своєму матеріалі Forbes, дослідницька група в Університеті Нового Південного Уельсу в Сіднеї виявила, що “носіння тканинних масок може також збільшити ризик зараження респіраторними інфекціями, оскільки такі типи можуть поглинати вологу та створювати сприятливе середовище для клопів”. Однак центри з контролю та профілактики захворювань у США рекомендують медикам чи людям, які перебувають із хворими на новий тип коронавірусу, носити спеціальну маску N95, яка щільно прилягає до обличчя та нібито фільтрує 95% дрібних частинок повітря.

При цьому про раціональне використання медичної маски наголошують і в Всесвітній організації охорони здоров’я з метою економії “дорогоцінних ресурсів”. Маску рекомендують одягати, коли відчуваєте респіраторні симптоми – кашель чи чхання, або ж перебуваєте з людиною, яка має такі симптоми чи підозру на 2019-nCoV. Слідкуйте також за правильним носінням медичної маски: перед тим, як одягнути, помийте руки милом або протріть антисептиком; покрийте рот і ніс, маска повинна щільно приляти. Змінюйте маску, коли вона стає вологою і не використовуйте повторно. Не торкайтесь лицьового боку маски, адже саме там накопичились мікроби, знімайте за петельки та обов’язково помийте після цього руки.

Фото: EPA/UPG Китайські медики під час чергування

І найголовніше – всі віруси бояться протягів. Вони з’являються взимку не тому що холодно, а тому що люди починають збиратись разом – перебувають вдома в закритих приміщеннях. Якщо є протяги, то віруси “тікають”. Через це в метро досить складно інфікуватись, тому що там є постійні протяги і це не сприяє збереженню та поширенню вірусів. Для зволоження повітря у приміщенні також варто використовувати зволожувачі, а також проводити вологе прибирання.