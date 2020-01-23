Школы Житомира закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

По данным СМИ, с начала эпидсезона в области зафиксированы 6 смертей от осложнений гриппа.

В Житомире с 27 января в школах, ПТУ и учреждениях внешкольного образования объявили карантин, который продлится 5 февраля включительно.

Соответствующее решение приняли 23 января на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщают местные СМИ.

Также ограничивается проведение массовых развлекательных и спортивно-массовых мероприятий среди населения Житомирской городской ОТГ.

Введение карантина не касается высших учебных заведений, которые горсовету не подчинены.

Ранее СМИ сообщали, что в Житомирской области с начала эпидсезона шесть человек умерли от гриппа A (H1N1). Последний летальный случай зафиксирован 20 января.

В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли 11 человек.