Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Бывший нардеп Логвинский и экс-первая замминистра юстиции Бернацкая выехали из страны (обновлено)
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
Путин предложил "пятерке" ООН новый Потсдам
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
​Оппозиция шокирована заявлением Гончарука о передаче "Укрзализныци" в управление Deutsche Bahn
Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи
Население Украины составляет 37,289 млн человек, - данные электронной переписи
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Российскому комику после шуток о Путине пришлось уехать из страны
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Израиль отдал России Александровское подворье в обмен на арестованную Нааму Иссахар
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
Арахамия предложил отказаться от синхронизации с законодательством ЕС (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
На Большой Окружной в Киеве загорелся ТЦ "Мебельный Городок" (обновлено)
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
Зеленский помолился у Стены плача вместо участия в церемонии с Путиным
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Школы Житомира закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ

По данным СМИ, с начала эпидсезона в области зафиксированы 6 смертей от осложнений гриппа.

Школы Житомира закрыли на карантин из-за гриппа и ОРВИ
Фото: facebook/Лікарняні Клоуни "Червоні Носи"

В Житомире с 27 января в школах, ПТУ и учреждениях внешкольного образования объявили карантин, который продлится 5 февраля включительно.

Соответствующее решение приняли 23 января на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщают местные СМИ.

Также ограничивается проведение массовых развлекательных и спортивно-массовых мероприятий среди населения Житомирской городской ОТГ.

Введение карантина не касается высших учебных заведений, которые горсовету не подчинены.

Ранее СМИ сообщали, что в Житомирской области с начала эпидсезона шесть человек умерли от гриппа A (H1N1). Последний летальный случай зафиксирован 20 января.

В Украине с начала эпидсезона от гриппа умерли 11 человек.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также