​Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более 100 стран, - расследование

Центральное разведывательное управление США и Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) в рамках операции "Рубикон" более 50 лет через швейцарскую компанию по шифровке сообщений следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 стран.

Об этом говорится в опубликованном во вторник, 11 февраля, совместном расследовании немецкой общественно-правовой компании ZDF, американской газеты Washington Post и швейцарского телевидения SRF, передает Deutsche Welle.

Речь идет о швейцарской компании Crypto AG, которая с 40-х годов поставляла по всему миру шифровальные устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений. С 1958 года ЦРУ, а затем и БНД контролировали деятельность Crypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне, в конечном итоге, полностью выкупив ее.

Crypto AG устанавливала на свои аппараты оборудование двух видов - безопасное и уязвимое. Безопасная версия аппаратов продавалась швейцарским клиентам и еще нескольким странам.

Многие другие государства приобретали шифровальные машины, которые давали спецслужбам США и ФРГ возможность шпионить. Аппараты швейцарской компании на самом деле были сконструированы таким образом, что ЦРУ и БНД могли осуществлять прослушку при помощи специально созданных "дыр" в системе безопасности шифрования.

По свидетельствам бывших сотрудников разведок, в некоторые периоды, включая 80-е годы, через оборудование Crypto AG шло до 40% всей секретной дипломатической переписки в мире.

Услугами Crypto AG пользовались порядка 120 государств, в том числе европейские страны, Ватикан, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Ливия, страны Латинской Америки. Нейтралитет Швейцарии был важным фактором, способствовавшим высокому спросу. Документы свидетельствуют о том, что спецслужбы США и ФРГ в ходе операции "Рубикон" знали о готовящемся свержении президента Чили Сальвадора Альенде, грубых нарушениях прав человека военной хунтой в Аргентине. Кроме того, "декодированные телеграммы аргентинского военно-морского флота, передаваемые британцам немцами и американцами, внесли решающий вклад в победу Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова".

В расследовании приводятся выдержки из отчета ЦРУ, в которых говорится, что в конечном итоге иностранные правительства платили за шифровальные устройства хорошие деньги США и ФРГ и даже не подозревали, что их зашифрованные сообщения читались как минимум двумя, а, возможно, и пятью и шестью странами.

Отмечается, что главные противники Запада - СССР и Китай - никогда не были клиентами Crypto AG, но оборудование компании было у многих их партнеров.

Напомним, шпионские скандалы разгораются время от времени не только между условными антагонистами времен холодной войны, но и дружественными государствами в пределах ЕС. Подробнее читайте в материале LB.ua "Шпионский страсти в ЕС".