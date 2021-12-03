Технічному директору підприємства та його заступнику повідомлено про підозру.

Служба безпеки України в Києві викрила компанію, що займалася нелегальним збутом спеціальних технічних засобів для прослуховування та стеження за громадянами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що представники компанії намагалися обійти закон і продати засоби стеження приватним особам, хоча ліцензія дозволяє реалізацію таких товарів виключно державним структурам.

"Таким чином, замовники отримували можливість незаконно проводити негласний аудіо- та відеоконтроль за громадянами. Серед вилученого – засоби, які використовують співробітники правоохоронних органів для проведення оперативно-розшукових заходів", - зазначили в СБУ.

За даними слідства, протиправну діяльність організувало керівництво одного з підприємств-ліцензіатів, яке реалізує спецобладнання за держзамовленням. Клієнтів вони шукали через особисті зв’язки, у тому числі - серед представників приватних охоронних фірм.

Під час обшуків в офіснах компанії виявлено зразки спецтехніки, чорнові записи та електронне листування та інші докази незаконної діяльності.

Фото: СБУ

Наразі слідчі повідомили технічному директору підприємства та його заступнику про підозру у вчинені злочину за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу. Вирішується питання щодо обрання судом міри запобіжного заходу.

Фото: СБУ

Нагадаємо, в травні цього року в Запоріжжі викрили фірму, що продавала засоби для прихованої "прослушки" та відеонагляду.

У липні 2015 року СБУ вилучила у Києві валізку для прослуховування ціною у $200 тисяч. Комплекс здатний одночасно прослуховувати 128 абонентів. Пізніше з'ясувалося, що цей комплекс використовували під час Майдану для прослуховування опозиційних лідерів.